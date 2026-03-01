–¡Fai la cama, Tino!

–Paso.

–¿Cómo ye, ho?

–Agora non. Depués…

–Lo de siempre: tas esperando a que la faiga yo.

–Non, señor. Nun puedo.

–¿Por?

–Ye antihigiénico.

–¿Que qué, ho?

–Tenemos un millón y mediu de bichos na cama. ¡Hai que ventilar l’habitación!

–Los bichos tán na cuadra, Celestino.

–¡Ácaros, Mariluz! Son lo peor…

–¡Tu sí que yes lo peor!

–Se alimentan en silenciu pela nueche…

–Igual que tu. ¿O crees que nun t’escucho abrir la nevera?

–¿Vas comparar un paisanu con un ácaru?

–L’ácaru polo menos nun pregunta: ¿qué hai de comer?

–Si dejamos la cama sin facer, Mari, los ácaros se deshidratan.

–Pos faila, venga, les cogí cariño.

–¿Qué dices?

–Tantu tiempu compartiendo colchón que yá me llamen "la vecina de baxo".

–Déjate de pijaes, Mariluz.

–¡Fai la cama d’una puñetera vez!

–Los ácaros son bien chungos, vida. Se alimenten de la nuestra piel.

–¡Manda güevos, Celestino! Lleves venti años buscando escuses pa nun estirar una sábana.

–Nun ye una escusa, ye ciencia. Investigación d’espertos.

–¿Y esos espertos tán casaos?

–¿Qué sé yo, Mari?

–Si llega cualquiera a casa y ve esta cama…

–Viven un mes y ponen cien güevos. Cada unu, Mari. Uf, los ácaros…

–Mira, Tino, ente los ácaros y el putu mosquitu, que parez un D.J…

–¿Un qué, ho?

–Pincha na mio oreya a les trés de la mañana. ¡Y zumba, pa enriba!

–Tranqui, vida. Si nun faigo la cama, se piran los insectos.

–¿Quies facer la cama d’una puñetera vez?

–¿Pa qué? Si la fago yo, vas facela tu dempués.

–¡Porque la faes mal!

–Eso ye subjetivo.

–Eso ye evidente.

–¿Entós pa qué quies que la faiga?

–¡Pa que aprendas d’una vez!

–¿Pero nun ves que los ácaros tán ahí, en su salsa, col polvu qu’hai en casa?

–¿Polvu? Mira, ricu, nun me saques el tema, que llevamos una temporada…

–¿Qué ye?

–Follamos menos que los pandas en cautividá. ¡Fai la cama, Tino!

–Agora non. Depués…

–Lo de siempre, castrón: tas esperando a que la faiga yo.

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