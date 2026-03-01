Opinión
HODIO y Habermas
El Gobierno acaba de presentar la herramienta HODIO (Huella del Odio y la Polarización), destinada a medir la presencia de discursos de odio y polarización en las redes sociales. El sistema analizará grandes volúmenes de contenido mediante técnicas de análisis de datos, inteligencia artificial y revisión experta para generar indicadores periódicos y comparar cómo las distintas plataformas gestionan esos contenidos. La iniciativa parte de la asunción ampliamente compartida de que las redes sociales han transformado el debate público, puesto que sus algoritmos, orientados a maximizar la interacción, tienden a favorecer mensajes emocionales y confrontativos frente a los racionales, aumentando la visibilidad de contenidos polarizadores.
Pese a la bondad del objetivo, el proyecto resulta problemático por varias razones. En primer lugar, desde el punto de vista conceptual. En el ordenamiento jurídico español el delito de odio ya está definido en el artículo 510 del Código Penal y se refiere a la incitación a la violencia o a la discriminación contra colectivos protegidos. La iniciativa del Gobierno parece ir más allá de ese marco. Si conceptos como odio o polarización no se delimitan con precisión, existe el riesgo de que opiniones duras o controvertidas queden incluidas en esas categorías. En segundo lugar, plantea un problema institucional: si la definición de los criterios y la elaboración de los indicadores dependen del propio Ejecutivo, la herramienta podría acabar convirtiéndose en un mecanismo de presión política sobre las plataformas, y por tanto, sobre el debate público.
Estas tensiones se comprenden mejor a la luz de la teoría de la esfera pública de Jürgen Habermas, cuya reciente muerte invita a releer su pensamiento. Para el filósofo alemán, la legitimidad democrática descansa en la existencia de un espacio de deliberación abierto en el que los ciudadanos intercambian argumentos en condiciones de libertad e igualdad. La esfera pública debe conservar una autonomía frente a las instituciones, precisamente porque su función es permitir la crítica al poder. Cuando el propio gobierno define qué discursos se consideran problemáticos, surge el riesgo de que esa clasificación termine influyendo en los límites del debate legítimo. Y, aunque no adopte la forma de censura directa, puede operar de manera más indirecta, mediante indicadores oficiales o categorías que condicionen la percepción pública de determinados discursos. Si la frontera entre discurso de odio y discurso polémico se vuelve imprecisa, algunas posiciones críticas pueden acabar deslegitimadas.
Para Habermas, el consenso democrático nace del proceso deliberativo entre ciudadanos libres e iguales. Por eso, iniciativas como HODIO, que pretenden corregir los problemas del debate digital mediante mecanismos institucionales de clasificación del discurso, corren el riesgo de acabar debilitando la autonomía de la esfera pública de la que depende la propia deliberación democrática.
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