Opinión
Una empresa cara e ineficiente
A preguntas del PP, el Gobiernu confiesa que Vipasa, la empresa de vivienda pública, tiene 700 plazas de garaje sin alquilar, más de 300 en Uviéu y Xixón. El consejero del ramo, el izquierdounido Ovidio Zapico, manifestó, tras hacerse público el dato, que convendría "hacer una reflexión" sobre esas plazas sin uso. Tres reflexiones mías: plazas sin utilizar habiendo la necesidad de aparcamientos que existe; dinero que se pierde –de usted y mío– al no alquilarlas; necesidad de una "reflexión" por parte de la Administración ahora que se ha descubierto el despilfarro, ¿y no antes?
Pero sigamos. Consejería de Derechos Sociales. Muda el programa informático y se procede a la implantación de la historia social única para la tramitación de los expedientes de dependencia. Caos absoluto: 200.000 registros afectados. Retraso de meses tras las correcciones. Todo ese proceso de cambio de programa se hace, según la responsable del servicio, sin un plan de contingencia previo y sin formación de los trabajadores.
Enseñanza. La cifra de profesores en Asturias subirá un 5,5% pese a que cae el número de alumnos. Los enseñantes van a la huelga y consiguen ciertas mejoras, entre otras, elevar en 530 el número de profesores, que suman ya más de 10.000.
Menos alumnos más profesores, no parece una relación adecuada entre la inversión y la eficacia de los efectos, especialmente, si tenemos en cuenta que los sucesivos informes PISA sobre las competencias en lectura, matemáticas y ciencias de los alumnos de 15 años dan unos resultados poco positivos y nos sitúan, en comparación con otros países, en descenso progresivo. Si, además, como parece, la disminución de alumnos por aula –es decir, la mayor inversión en profesores– no tiene mayores efectos en el aprendizaje, ya me dirán.
Porque el dinero público sí es de alguien: sale de las horas de trabajo de los fontaneros, de los repartidores, de las empleadas del hogar, de… n
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