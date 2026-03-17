Opinión
Un mundo en llamas (los felices años veinte)
La democracia como sistema asentado y su evolución a lo largo de las últimas décadas en los países del llamado hemisferio occidental
Corría la tercera década del siglo XX recién acabada la Primera Guerra Mundial y todo eran alegrías y celebración por doquier. Incluso se había creado una Sociedad de Naciones (1919) para evitar que los mismos sucesos volvieran a repetirse. Se bailaba Foxtrot, Swing y Charlestón. La ley seca no había si no incentivado el consumo del alcohol.
Contaba Marx aquello de que cada grupo social interpretaba el mundo desde sus principios ideológicos. Así, por ejemplo, los amos tendían a justificar la esclavitud mientras que los esclavos lo hacían de la rebeldía. Afortunadamente ya no estamos en aquellos tiempos de amos y esclavos, pero seguimos presa de nuestros cerrojos ideológicos.
A lo largo de cientos de años e incluso miles, los hombres (y las mujeres también) nos hemos estado enfrentando verbal y físicamente para dirimir nuestros desencuentros. Fruto de ello resultaron las incontables guerras que en el mundo han sido. Se imponía la ley del más fuerte o del más hábil técnicamente (cromañones vs neandertales, griegos contra persas, etcétera).
Hasta que un buen día, allá por el siglo VI a.C., a alguien se le ocurrió que quizá en lugar de pegarnos continuamente, lo mejor sería debatir, públicamente, cada uno sus posiciones con las razones que estimara oportunas y luego que se dilucidara por votación en asamblea general (eiklesía) de ciudadanos (unos pocos) lo que debía ser: surgía así la democracia.
Mucho ha llovido desde entonces, pero a trancas y barrancas la democracia política (y no política también) ha ido abriéndose hueco hasta alcanzar en la actualidad la mayor extensión probable de los sistemas democráticos modernos, sean del signo o modelo que sean. Siempre por votación de ciudadanos (ahora todos).
Sin embargo, en estos tiempos actuales se están empezando a oír voces a uno y otro lado del espectro político, que, si no cuestionan todavía abiertamente el sistema democrático, si lo orillan o sencillamente lo omiten al dar por sentado que sus presupuestos ideológicos, los de ellos, son los realmente necesarios para dirigir a la "ciudadanía", independientemente de que dicha nebulosa ciudadana, quiera o no. Se aboga así por perpetuar mandatos al modo Putin, de iniciar guerras al modo Trump, o de bloquear constitucionalmente algunos principios del ideario ideológico en la creencia de que tú eres lo mejor que le ha pasado a "tú País", o de que lo que "tú piensas" tiene que estar blindado por ley porque es "lo más guay". ¿Volvemos a la casilla de salida?
La irrupción de los liderazgos unipersonales en la escena política nacional e internacional ha ido dejando un reguero de obstáculos difíciles de sortear, en cualquier caso.
Ya no se habla del presidente o primer ministro, si no del "líder supremo", del "salvador" o del "puto amo".
La dinámica de la negociación se ha diluido como un azucarillo en aguardiente. Ahora se actúa unilateralmente no solo porque se tenga o no la fuerza para hacerlo si no porque se tiene la convicción de estar "en el lado correcto de la historia". Los adversarios ya no son rivales políticos, son enemigos, "los otros", los que fabrican constantemente discursos de "hodio" que ponen en duda nuestra unidad de destino en lo universal. Hasta las palabras tienen que decir lo que yo quiero que digan.
¿Y a dónde nos llevará todo esto? Asistimos atónitos y sin creérnoslo mucho a un mundo donde el "líder" decide unilateralmente lo que hay que hacer, siempre para volver grande a su país, siempre para blindar su ideología, la de él.
Hubo un filósofo, recientemente fallecido, Jürgen Habermas, que preconizaba que la democracia solo podía sostenerse sobre algo tan frágil como la palabra, no sobre la fuerza. Pero el consenso político se ha esfumado y solo quedan los rescoldos de la paz que fue ayer.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
- Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
- Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año
- Apuñalado un conductor de un autobús 'búho' que cubría la línea entre Langreo y Oviedo: sufre un corte profundo en el cuello y el agresor está identificado
- Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí