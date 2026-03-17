Reality y realidad

La prensa digital que se dedica en cuerpo y alma a destripar las correrías del exministro José Luis Ábalos y su machaca que cortaba troncos y partía la pana, Koldo García, ha generado ya subsecciones informativas focalizadas en personajes secundarios que han ido apareciendo en una trama sin fin. Entre ellos, Claudia Montes, la conocida como "miss Asturias", a la que la Guardia Civil cita como una de las mujeres enchufadas por Ábalos en empresas públicas. Resulta que ahora dicen que negoció su entrada en el reality de Telecinco "GH Dúo", pero que finalmente no pudo participar. En el programa se concursa en pareja, así que nos hemos quedado con las ganas de a quién le hubieran asignado. Con José Luis y Koldo en la cárcel, a este plumilla solo se le ocurre un personaje que se les asemeje lo suficiente. Y es otro José Luis. De apellido, Torrente.