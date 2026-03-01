Opinión
Sin sentido, pero con sentido de Estado
Puestos a pedirse perdón unos países a otros por todos los agravios recíprocos en el pasado, los gobiernos deberían dedicarse a ello full time. No digamos ya las monarquías de una u otra dinastía por sus antiguos crímenes más o menos particulares (en España, por poner un ejemplo, las torturas y el asesinato del general Riego por un Borbón absolutista, Fernando VII, en venganza por haberle hecho "tragar" la Constitución de 1812). En América los anglosajones juegan con ventaja, al haber hecho sus conquistas sin dejar apenas testigos cuyos descendientes puedan pedir cuentas. Dicho lo cual, aún siendo absurdo el presentismo de pedir ahora perdón a México por la conquista, son cosas que llegado el momento hay que hacer, aunque sea con la boca pequeña, en aras de la concordia en tiempo real entre los pueblos. Se llama sentido de Estado y corresponde a quien lo representa.
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