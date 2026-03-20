Cova Tomé sigue en su "guerra" de camisetas

"Imagínate que hay una guerra y no va nadie". Por imaginar que no quede. Es gratis. Pero va a ser que la realidad es otra, porque hay guerras, las hubo y las habrá. Y si es así es porque hay gente que va a ellas porque tiene sus motivos. Son variopintos y abundantes para ponerlos aquí. No es el caso que nos ocupa. Al grano.

Esto viene a cuento porque el encabezado –un pelín "naif", todo hay que decirlo– de este artículo es el mensaje que Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto –expulsada de Podemos y ahora al frente de su propio partido, Somos Asturies–, llevó en la camiseta que lució en el último Pleno en el parlamento. Ella siempre pendiente de la calle y al cabo de la actualidad.

Conocida es su querencia a las camisetas y todo tipo de complementos con mensaje. En esta ocasión tuvo fácil elegir la bandera que enarbolar en la Junta, dada la actualidad mundial. Aunque Tomé no se ha quedado en el simple "no a la guerra" instaurado por el Presidente ZP –que ahora se ha puesto a recuperar, sin mucha fortuna, el PSOE de Pedro Sánchez– a principios de este siglo, sino que se lo curró y se fue más atrás, a los años de los hippies, Vietnam, el pacifismo, el "haz el amor y no la guerra"... (Las nuevas generaciones que busquen más datos en Google o el Chat GPT).

Lo ha hecho con una camiseta de La Tostadora (19,90 euros) con el famoso y simbólico casco militar del que brota una frágil e inofensiva margarita: la clásica imagen de los pacifistas con solera. Es la "guerra de la camiseta" de Cova Tomé. Será que le renta, como al resto.