Esconder el problema y la basura

Foro lleva varios años "dando la lata" al Gobiernu con la cuestión de la basura y el basurero, dicho en vulgar. Recientemente, a través de su portavoz, Adrián Pumares, ha vuelto a insistir en la materia con una moción subsiguiente a una interpelación en la Xunta. Paralelamente, ocupa muchas unidades informativas una crisis reciente, la decisión del TSJA (¿no podría ser el TSXA, civilizadamente?) de prohibir el plan para quemar en la central de La Pereda, dependiente de Hunosa, plan que disponía utilizar como combustible biomasa vegetal y CSR, residuos del basurero. Las quemas en La Pereda cuentan con una amplia oposición de vecinos, grupos ecologistas y el Ayuntamiento de Mieres; unos a la totalidad, otros admiten la quema de biomasa.

Esa oposición judicial al actual proyecto se ha enfocado, fundamentalmente, como una gravísima crisis para lo que resta de Hunosa, que tendría que cerrar de no solucionarse el problema, porque la central perdería los derechos de conexión eléctrica y se comprometerían las cuentas de la empresa, que son ya hoy muy deficitarias. Y onde nun hai panchón... el Principáu pide que sea Hunosa la que remedie los fallos que la sentencia del TSJA señala; Hunosa, que sea el Principáu. Los sindicatos mineros, SOMA y CC OO, acusan a la SEPI y a los gobiernos central y autonómico, y avisan de que se pueden perder 600 empleos. Otros sospechan que se quiere cerrar Hunosa. "Si quieren cerrar, que lo digan con valentía", proclamó José Luis Alperi, el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, durante el homenaje a Manuel Llaneza en el cementerio de Mieres.

Pero el problema de Hunosa es un problema limitado. En la gestión de las basuras Asturies se enfrenta a un gravísimo contratiempo. El vertedero central está prácticamente colmatado y para gestionar la basura reciclando una parte se ha invertido mucho dinero en la llamada "Plantona". Ahora bien, el plan inicial para el uso de esta era que una parte de lo separado, el combustible sólido recuperado (CSR) en ella, se llevase a La Pereda, lo que, hoy por hoy, parece un imposible.

De modo que nos encontramos con un vertedero sin posibilidades, una planta de tratamiento de residuos que va a seleccionar un tipo de materiales que no se sabe qué se va a hacer con ellos. ¿Tendremos que exportar la basura a otros sitios donde quieran enterrarla o quemarla?

Por otro lado, la UE impone el deber de reciclar a partir de 2025 el 55% de los residuos municipales, y el Gobierno español ha establecido la obligatoriedad de que los ayuntamientos establezcan una tasa de basuras que sufrague la recogida, el transporte y el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Es decir que, mediante una subida directa en la tasa de recogida de basuras o una subida invisible (impuestos o recortes), pagaremos más por la recogida de basuras y su gestión, en lo que, no lo ocultemos, alguna culpa tenemos los ciudadanos, que reciclamos poco.

El 21/12/2022 Eduardo Lagar entrevistaba en estas páginas a Fredo el de Campañones, un vecino sufridor del vertedero de Cogersa y líder en la oposición a él. Y, entre otras cosas, decía: "Vamos a acordanos tovía de la incineradora. Porque te voy a decir que a nosotros nos va a subir la basura el 50 por ciento en muy poco tiempo". Y señalaba a los culpables: IU, los ecologistas, los alcaldes d’Uviéu y Xixón y la cobardía del PSOE.

De modo que ahí tienen los problemas: un vertedero agotado; una inversión, la de la Plantona, inútil a medias; un creciente volumen de residuos con los que no sabemos qué hacer; la subida de los impuestos municipales por insuficiente reciclaje, y la oposición permanente de ciertos partidos y grupos ecologistas a cualquier tipo de incineración, selectiva o no, lo que no pasa en otros lugares de España, lo que los invito a conocer.

¿Y? ¿Ah, qué les importa? Pero ya verán ustedes cómo salen a protestar contra las tasas municipales aquellos que con su acción y su voto apuestan por que suban.