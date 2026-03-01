Opinión
Euforia en el PSOE
En el PSOE están eufóricos con Castilla y León, aunque represente una enmienda a la totalidad de su estrategia en las anteriores autonómicas. Según la portavoz, los socialistas no son sanchistas ni rubalcabistas y lo ratifica el pizpireto candidato, que él es socialista y sanseacabó. Ya preveían las encuestas que el socialismo castellano leonés resistiría mejor que el extremeño y el aragonés. Las debacles se atribuyeron al nefasto Gallardo y, en el caso de Alegría, los prudentes culparon al poco tiempo de la candidata y unas despreciables declaraciones, al fallecido Lambán.
Ahora en Ferraz están gozosos ¿porque el PSOE ha perdido las terceras elecciones seguidas? ¿Porque ha perdido por poco? ¿Porque ha conseguido dos procuradores más pero pocos votos mientras a su izquierda solo hay la nada? ¿Porque Mañueco ha subido 4 puntos? ¿Porque Vox ha conseguido un diputado más?¿Porque la derecha en Castilla y León llega casi al 55% de los votos o porque el PP lleva 40 años gobernando en la rugosa palma de la mano castellanoleonesa?
Una es conservadora y se alegra bastante del colapso de la ultraizquierda en esa comunidad y también de que el PSOE con su no a la guerra y su absorción de todo el voto zurdo, solo haya conseguido dos nuevos escaños. Eso significa el fracaso del Frankenstein en esas elecciones. Pero Ferraz impulsa un Gobierno de progreso y por eso humildemente una no entiende su deleite.
Rufián en cambio está que trina. Tiembla todas las noches un ratito con la pesadilla de que el presidente de Vox sea el próximo ministro de Interior y, como la izquierda a la izquierda del PSOE es una birria en toda España menos en Cataluña, quiere erigirse en salvador con los buenazos de Bildu y demás hodiadores para reeditar Frankenstein. Que puede que fantasee con que mucho mejor él en Interior y no el adusto Abascal. Mientras, parece que los verdes acusan el supuesto gatillazo y que Guardiola sale. Pero una les diría a los del PP que contengan su más justificada euforia, porque al fin y al cabo siguen dependiendo de los mismos.
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