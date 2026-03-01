Fortaleza económica y futuro industrial de Asturias

La economía mundial atraviesa un momento de redefinición estratégica. Estados Unidos está impulsando una política industrial para reforzar su capacidad productiva. China continúa ejecutando su planificación económica con horizontes de décadas, consolidando su posición tecnológica y manufacturera. Europa, por su parte, intenta recuperar autonomía estratégica en ámbitos clave como la energía, las materias primas críticas o la industria avanzada.

En este nuevo escenario global, la fortaleza económica de los territorios vuelve a ocupar un lugar central. La capacidad de producir, innovar y competir en mercados internacionales ya no es solo una cuestión de crecimiento económico: es también una cuestión de seguridad, de autonomía y de futuro.

Para regiones con una profunda tradición industrial como Asturias, este debate resulta especialmente relevante. La pregunta que inevitablemente surge es sencilla de formular pero compleja de responder: ¿estamos fortaleciendo realmente nuestro tejido productivo o simplemente gestionando el agotamiento de un modelo económico heredado?

Responder con realismo a esta cuestión es imprescindible para entender los desafíos económicos que afronta el Principado en las próximas décadas.

Asturias ha sido históricamente uno de los grandes polos industriales de España. Durante buena parte del siglo XX, la minería, la siderurgia, la industria energética o la metalurgia configuraron un modelo productivo que generó empleo cualificado, capacidad exportadora y una fuerte identidad industrial.

Ese legado sigue siendo visible hoy. Según los últimos datos del INE, la industria representa aproximadamente el 20% del PIB regional, una proporción superior a la media española. Este peso industrial constituye, sin duda, uno de los grandes activos económicos del Principado.

La relevancia del sector se refleja también en el comercio exterior. Más del 70% de las exportaciones asturianas corresponden a productos industriales, especialmente acero, aluminio, productos químicos, bienes intermedios o energía. Esta orientación exportadora demuestra que buena parte de la industria regional sigue compitiendo en mercados internacionales exigentes.

Sin embargo, junto a estas fortalezas, la economía asturiana muestra también algunas debilidades estructurales que conviene analizar con serenidad.

La primera es la evolución demográfica. Asturias cuenta actualmente con algo más de un millón de habitantes, pero la población lleva más de dos décadas en descenso. La región presenta una de las tasas de envejecimiento más elevadas de Europa y una de las tasas de natalidad más bajas del país.

Este fenómeno no es únicamente un problema social o demográfico. Tiene implicaciones económicas directas: afecta a la disponibilidad de talento, condiciona el tamaño del mercado laboral y limita el potencial de crecimiento empresarial.

El segundo elemento tiene que ver con la estructura del tejido empresarial. A pesar de la relevancia de la industria, Asturias presenta una escasez relativa de empresas medianas con capacidad de crecimiento internacional, un factor que numerosos estudios identifican como clave para el desarrollo.

El tercer aspecto se relaciona con la evolución del PIB per cápita y la productividad. Asturias mantiene niveles de renta similares a la media nacional —alrededor de 27.000 euros de PIB per cápita—, pero su crecimiento en las últimas décadas ha sido más moderado que el de otras regiones que han conseguido diversificar con mayor éxito su estructura productiva.

Estos factores sugieren que el reto económico del Principado no consiste únicamente en preservar su legado industrial, sino en adaptarlo a un entorno económico profundamente diferente al que lo vio nacer.

Durante años, buena parte de la política económica regional ha estado orientada a gestionar procesos de reconversión industrial, sostener sectores tradicionales o mitigar el impacto social de cierres empresariales. Ese enfoque fue comprensible en momentos de transición económica compleja.

El problema surge cuando esa lógica se prolonga durante demasiado tiempo.

Cuando la acción pública se centra prioritariamente en administrar las consecuencias del pasado, corre el riesgo de dedicar menos energía a construir las bases del futuro. En un entorno de competencia global cada vez más intensa, la política económica debería orientarse fundamentalmente hacia tres objetivos: fortalecer el tejido empresarial existente, facilitar la aparición de nuevas actividades económicas y atraer inversión productiva.

Asturias dispone de activos importantes para avanzar en esa dirección. Cuenta con una tradición industrial sólida, capital humano cualificado, universidades y centros tecnológicos de prestigio, infraestructuras energéticas relevantes y una posición logística interesante en el norte de la Península.

Sin embargo, aprovechar plenamente esas ventajas requiere una estrategia económica clara, orientada a impulsar el crecimiento empresarial, la innovación y la apertura internacional.

Las regiones europeas que están logrando consolidar nuevos polos industriales comparten algunas características comunes: ecosistemas empresariales dinámicos, marcos regulatorios estables, colaboración entre universidad y empresa y una fuerte apuesta por sectores tecnológicos emergentes.

El verdadero desafío para Asturias no consiste solo en conservar su base industrial histórica, sino en convertirla en una plataforma competitiva para el desarrollo económico del siglo XXI.

Asturias posee activos económicos que muchas regiones europeas desearían tener: tradición industrial, conocimiento técnico, infraestructura energética y una cultura empresarial vinculada al esfuerzo y al trabajo bien hecho. Sin embargo, en el contexto económico actual, gestionar ese legado ya no es suficiente.

Las economías que avanzan son aquellas que combinan memoria industrial con capacidad de renovación. Aquellas que no solo protegen lo que existe, sino que crean las condiciones para que nuevas empresas, nuevas industrias y oportunidades puedan surgir.

La fortaleza económica de un territorio no se mide únicamente por lo que fue capaz de construir en el pasado, sino por su capacidad para reinventarse.

Asturias tiene los recursos, el talento y la experiencia industrial necesarios para afrontar ese reto. Lo verdaderamente decisivo será si somos capaces de orientar nuestras decisiones económicas hacia el futuro con la misma determinación con la que otras generaciones construyeron el pasado.

Porque en el mundo actual la fortaleza económica ya no es solo un indicador de prosperidad.

Es, cada vez más, una forma de poder estratégico.