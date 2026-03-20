Opinión
Nuevas armas muy viejas
En la era posnuclear que quizás estamos viviendo en cosa bélica, el miedo al gran cataclismo atómico da lugar a guerras limitadas, batallas híbridas y armas de siempre que renacen. Es paradigmático el caso de los drones a reacción, versiones avanzadas de las "bombas volantes" V-1 que Hitler usó para aterrar a Inglaterra –a Londres sobre todo– en 1944. Pero los novísimos carros de combate no dejan de ser versiones muy sofisticadas de los llegados al campo de batalla hace más de un siglo, en la Gran Guerra, igual que la base de la artillería teleguiada es la artillería de toda la vida. En cuanto a la más mortífera, canalla y alevosa técnica de guerra, que es la que se ceba de forma deliberada en la población civil, provocando matanzas indiscriminadas, la usaban las legiones romanas, sobre todo en situaciones límite. En este caso, la puesta al día consiste en su generalización.
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