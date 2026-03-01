Asturias, beneficiada por su rica mineralogía

Manuel Gutiérrez Claverol es geólogo

El Consejo de Ministros celebrado el 10 de marzo ha aprobado el "I Plan de acción para la gestión sostenible de las materias primas minerales 2026-2030", que incluye la puesta en marcha del Programa Nacional de Exploración Minera (PNEM). El proyecto pretende aumentar la autonomía estratégica de España al impulsar el abastecimiento de insumos para la transición ecológica y digital, con nuevos y rigurosos estándares ambientales. En la elaboración de este propósito han participado ocho ministerios distintos, comunidades autónomas y entidades locales, el sector empresarial, los sindicatos, el entorno académico y científico, junto a asociaciones ecologistas y de la sociedad civil.

Las medidas propuestas se enmarcan en el ámbito de la "Ley de Materias Primas Críticas" ratificada por el Parlamento Europeo en 2023, una legislación de obligado cumplimiento para los estados miembros orientada a obtener elementos químicos imprescindibles para impulsar la economía, la transformación energética y la digitalización. La Comisión Europea publicó el 24 de marzo de 2025 la primera sistematización estratégica, que se ampara en inversiones por un importe de 22.500 millones de euros; entre los objetivos seleccionados, hay siete españoles (el segundo país, detrás de Francia) distribuidos por Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha.

Volviendo al reciente plan sancionado, en él se mencionan algunas prioridades de las sustancias pétreas, de las que existen cerca de 2.600 explotaciones en nuestro país. Las actuaciones propuestas en el PNEM se estructuran en tres bloques: exploración de productos primarios con la puesta en valor de la litoteca del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), cartografía, estudios geoquímicos y geofísicos, sondeos y modelos predictivos con inteligencia artificial; aprovechamiento de residuos mineros con inventarios, bases de datos y análisis avanzados; así como actuaciones transversales para sostenibilidad, gestión de datos, formación y difusión.

Las acciones propuestas señalan a HUNOSA (grupo empresarial público ―fundado en 1967― que a trancas y barrancas ha evolucionado de casi dos siglos de la minería de carbón hacia la energía, la geotermia, la biomasa y la producción industrial) como un agente estratégico en el desarrollo del programa. Ahora se verá potenciada de manera significativa, en coordinación con el IGME, con futuras actividades geológicas: prospecciones geofísicas y revisión de las existentes, combinación de tecnologías de detección remota (gravimetría, radiometría, magnetometría y métodos sísmicos o electromagnéticos), realización de vuelos, sondeos y calicatas. Todos los datos obtenidos se integrarán y generarán mapas de la potencialidad minera española, incluyendo residuos de balsas y escombreras. Repasemos algunos de los elementos involucrados en Asturias.

El "cobalto" desempeña un papel vital en el desarrollo de baterías, ya que ayuda a almacenar una enorme cantidad de energía, sin olvidar su utilidad para la fabricación de muchos de los dispositivos electrónicos. Las tres minas asturianas de mayor trascendencia económica fueron: Los Picayos de Mier, situada en Niserias (Peñamellera Alta) ―con minerales de cobalto y níquel, acompañados de otros de cobre―, La Sierre, ubicada en Carreña de Cabrales y, en tercer lugar, la de Texeo (sierra del Aramo, Riosa), datada de comienzos de la Edad del Bronce, aunque redescubierta en 1888 y utilizada hasta mediados del pasado siglo. La mena principal está constituida por hidróxidos de cobalto, además de cantidades apreciables de cobre, aunque las producciones nunca fueron relevantes. Tras mucho tiempo de inacción en el laboreo, varias empresas multinacionales solicitaron en el año 2018 prospectar las zonas aludidas, incluyendo estudios geológicos y geoquímicos, asimismo campañas de perforación, dada la importancia que adquirió el denominado oro azul para las baterías de los vehículos eléctricos.

Los criaderos de "cobre" aprovechados en tiempos pasados en Asturias (minas del Aramo, Las Llucias, Delfina o El Milagro) presentan cierto interés hoy en día con la información disponible por sus leyes moderadamente elevadas.

Los yacimientos de "manganeso" (a base de pirolusita y psilomelana, asociados con hematites) se reparten por Cabrales (Sierra de Dobros), explotados desde 1869 hasta 1960, y Peñamellera (Sierra del Cuera).

El "wolframio", un metal de elevada densidad, resistencia a la corrosión y alto punto de fusión, constituye un material estratégico desde la Segunda Guerra Mundial, pues sus aleaciones aumentan la dureza y resistencia. Solo se encuentra en forma de óxidos y sales, destacando los wolframatos (scheelita y wolframita). La industria extractiva se concentró en el entorno del plutón granítico de Boal, la masa ígnea asturiana más voluminosa, donde una serie de filones mineralizados albergan las citadas mineralizaciones. La primera denuncia proviene de 1943, mas su beneficio minero se llevó a cabo entre 1951 y 1983 de forma intermitente. Hace diez años una entidad leonesa retomó las investigaciones mediante una campaña de sondeos mecánicos, con la esperanza de poder cubicar un volumen rentable de esta mena metálica.

El "flúor" de nuestra comunidad (con bellísimos ejemplares de fluorita) muestra una utilidad notoria en la siderurgia como fundente y para la fabricación de vidrio y esmaltes, entre otros. La máxima producción española se obtiene precisamente en Asturias (del orden de 150.000 toneladas/año), manteniéndose operativos en la actualidad cuatro minados subterráneos: La Moscona (Solís, Corvera), Villabona (Llanera), La Viesca (Siero) y Emilio (Loroñe, Colunga).

Bienvenida sea la actualizada exploración sistemática de nuestros recursos minerales ya que desde el Plan Nacional de Minería (1969-1970) no se desarrollaba nada similar. Asturias espera recuperar su notable protagonismo, pues parte con una cierta ventaja por su larga experiencia en esta materia.