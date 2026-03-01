Opinión
España disfruta de dos gobiernos
La perplejidad que suscita habitualmente Pedro Sánchez ha dado paso a la estupefacción. Despacha la mayor crisis que ha sufrido su Gobierno, con cinco ministros negándose a entrar en el Consejo, con un frívolo "ya sé que el salseo es importante para los medios de comunicación". Queda claro que las chanzas de Trump han arraigado en los territorios más inesperados.
Obsesionado por un Decreto energético del que solo supo explicar que beneficiará a las empresas sin aliviar a los ciudadanos, Sánchez no concedió la mínima importancia a los ministros rebeldes, vicepresidenta Yolanda Díaz incluida. En su discurso, no merecen ni reprimenda ni destitución. Antes al contrario, el alumbramiento de dos Decretos solo confirma que España disfruta a partir de ahora de otros tantos Gobiernos, con un solo presidente nominal.
El desprecio de Sánchez por el Decreto esencial de la vivienda se refleja en que lo despachó en segundos, frente al microscópico detalle con las tarifas energéticas, que se les escapan a los ciudadanos porque el líder socialista tampoco las entiende aunque simule explicarlas.
Dilató asimismo la aprobación del texto habitacional impuesto por Sumar "ad calendas graecas", y mejor si nunca ve la luz. Sánchez engasta la situación caótica de su Gobierno exteriorizada este viernes en las vicisitudes de "una coalición y minoría parlamentaria". El sarcasmo se amplía a su pronunciamiento de que "estoy muy enfadado" ante la guerra de Irán. Por supuesto, sin especificar el país ni la persona que desatan su indignación genérica.
En realidad, la guerra de Irán le ha venido de perlas a uno de los dos Gobiernos españoles, como coartada para no presentar los Presupuestos de imposible aprobación. Sánchez ha leído los resultados electorales de una izquierda en desbandada y sin el menor indicio de recuperación, por lo que en una misma mañana la desprecia en privado y la menosprecia en público. El único argumento de Sumar para mantenerse junto al PSOE, aunque sea viviendo en Gobiernos separados, es que la situación del progresismo no puede empeorar.
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