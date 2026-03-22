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Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

El Anticristo en casa

Como un desfile de espectros llegados del salvaje Oeste, toda la troupe del imaginario USA se encarna en el show global trumpiano: un sheriff que hace a la vez, misil guiado en mano, de juez de la horca; unos ricos tecnovaqueros que ambicionan expandirse; unos indios de diversas tribus a exterminar o desalojar y un VII de caballería como razón última. Faltaba el predicador, intérprete de la Biblia a tenor de sus querencias e intereses. Peter Thiel, líder de la tecnológica Palantir, ha asumido el papel, plantándose en el Vaticano para alertar de la llegada del Anticristo. Su indigencia intelectual y evangélica le impide ver que lo contrario del mensaje crítico es el supremacismo social, étnico, económico y militar (todo uno) de quienes se ceban en quienes ven más débiles para humillarlos y ensalzarse, no dando la paz sino la guerra; y que el Anticristo, si lo hay, lo tiene en casa.

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