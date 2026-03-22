Opinión
La ciencia en un tuit: Biofotovoltaica
La investigación en energías limpias ha impulsado el desarrollo de una innovadora tecnología que utiliza algas para generar electricidad a partir de la luz solar. A diferencia de los paneles fotovoltaicos convencionales, basados en silicio, estos sistemas recurren a organismos como las algas, aprovechando sus capacidades fotosintéticas inherentes. Este enfoque no solo reduce la dependencia del silicio, sino que también abre la puerta a soluciones más ecológicas.
Uno de los principales cuellos de botella de esta prometedora tecnología es su eficiencia, aún limitada en la actualidad. Para mejorar su rendimiento, diversos equipos científicos trabajan con algas modificadas genéticamente. Aunque todavía se encuentra en fase experimental, esta tecnología podría convertirse en una alternativa para avanzar hacia un modelo energético más sostenible.
Suscríbete para seguir leyendo
- La guerra de Irán golpea al aeropuerto de Asturias: ya hay al menos un vuelo cancelado
- Bob Esponja, la receta para que los niños aprendan a hacer una resucitación cardiopulmonar en Piedras Blancas: 'Hay que adaptarse para que les sea más fácil
- Arranca la nueva vida del edificio de Minas en Oviedo: ochenta trabajadores de la Universidad se instalarán después de Semana Santa
- El transitado puente de Oviedo que volverá a abrir: costará 900.000 euros y las obras durarán siete mses
- Multado con 100 euros por bajarse del coche echar gasolina, que se ha encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Un incendio por la noche calcina parte de la conocida Parilla Los Sauces en Avilés
- Es uno de los momentos más duros desde que abrimos', sostienen los propietarios de la parrilla avilesina arrasada por el fuego de madrugada
- Una comunidad de vecinos en Avilés denuncia vivir "encerrados" en su propia casa, unos escalones y un tramo de acera que ellos mismos tuvieron que reformar les separa de la calle: "Ni la ambulancia ni los taxis pueden pasar"