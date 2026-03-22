Cuerpo a cuerpo, a un año de las urnas

Queda solo un año de actividad parlamentaria en Asturias antes de las elecciones de 2027. Ese tiempo que queda no será una batalla sobre la gestión: será un duelo permanente. Barbón contra Queipo; Queipo contra Barbón. Los líderes de los dos principales partidos saben que la victoria en escaños está ajustada y que, aunque el programa cuenta, muy probablemente la decidirá la imagen del cartel. De ahí que se entreguen a una estrategia mutua de desgaste, que se acentuará en los próximos meses. La política regional ya no será solo una confrontación de ideas y recetas, sino que entrará en un "cuerpo a cuerpo". Llega la hora de calar bayoneta.

Eso explica en parte lo que se percibe en las sesiones de preguntas al Presidente en el parlamento. Ya no es una impresión: interpelantes de distinto signo vienen señalando que las preguntas a Barbón acaban muchas veces en una suerte de "¿a dónde vas? Manzanas traigo". Lo advirtió antes el Partido Popular, pero en la última sesión también lo sufrió Covadonga Tomé y lo verbalizó con enfado Adrián Pumares. No obstante, también aquí hay trampa repartida. Los grupos parlamentarios (algunos en especial) llevan tiempo presentando preguntas con enunciados vagos, para que el interrogado no sepa por dónde le vendrá el golpe hasta el segundo turno. Sin duda, los debates serían más efectivos si nadie jugase con cartas marcadas.

El nerviosismo del último tramo de legislatura salta a la vista. Los socialistas han encontrado cierto alivio en el resultado de Castilla y León, casi como una modesta consolación. Pedro Sánchez da por hecho, extrapolando el resultado del pasado domingo, que resistirá gracias a que Vox arañará escaños al PP. La tesis encierra una ironía poco elegante. ¿Es razonable que los socialistas encuentren alivio en el auge del partido que califican como extrema derecha? Esa es la paradoja: se denuncia al monstruo mientras se calcula cuánto devorará al adversario.

Los de Santiago Abascal empiezan a sufrir la ley de hierro de todo partido nacido como una estructura de mando cuando ensancha su cuadro territorial. Y más cuando las estructuras territoriales empiezan a sentirse fuertes y reclaman su margen de autonomía. No hay patología excepcional; forma parte de la biología normal de las organizaciones.

Pero, con todo, Vox puede alterar los márgenes de victoria para los dos principales partidos. En Asturias, la aritmética es especialmente delicada en las circunscripciones de Oriente y Occidente. La entrada de la formación de Abascal en el Occidente dañaría al segundo partido en resultado electoral (al ser par el número de escaños); en el Oriente, al primero. Esa es la lectura que dieron los números en 2019 con el caso de Podemos. Esa es una importante paradoja que deben tener en cuenta, en especial, los populares. Cuando el tablero se estrecha, cada fuga cuenta el doble.

Otra muestra de que entramos en una etapa en la que cada papeleta se pelea la vemos en la mirada a América del Gobierno. La vicepresidenta Gimena Llamedo está estos días en Argentina; Barbón ya tiene que ir pensando en elegir las corbatas para su viaje a México: será la primera vez que el Presidente asturiano cruce el charco en sus siete años de legislatura. Los votos que llegarán de allí pueden ocasionar sobresalto.

Esa disputa a dos obligará a la izquierda del PSOE a medir muy bien su estrategia para no quedar arrollada por el voto útil que los socialistas no dudarán en agitar. Los resultados de Castilla y León, nefastos para la llamada "izquierda alternativa", no obstante, tampoco son referencia aquí, donde IU tiene claro su suelo y espera sacar réditos de su paso por el Ejecutivo. Otra cosa es cómo se organice la dispersión de siglas para no dejar votos en la papelera.

Mientras tanto, el Ejecutivo asturiano empieza a ofrecer una imagen delicada en un flanco relevante: el de la interlocución con Madrid. Un Gobierno autonómico no puede permitirse parecer incapaz de abrir puertas en la capital. Con Óscar Puente ya sabemos que no hay hilo. Ni telefónico. ¿Es razonable que no haya sido aún posible sentarse con el ministro para abordar, aunque sea, la discrepancia sobre el Huerna? ¿Es razonable que un año después del accidente minero de Cerredo salte ahora el problema con las minas "legales" asturianas, pese a que ya se sabía antes del verano de la discrepancia jurídica?

Se viene, pues, temporada de choque. La trinchera deja poco espacio para la dialéctica. Bajo todo ello, el objetivo de los dos principales partidos será tratar de establecer quién llega a 2027 con aspecto de vencedor antes incluso de que se abran las urnas.