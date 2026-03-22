Fue entre virutas de un taller de carpintería. Era un modo honesto de ganarse la vida artesanalmente y sus servicios se conocían en aquella pequeña población de la Galilea profunda. Tierra adentro, sin el menester de los pescadores con sus redes y desvelos cada noche, el carpintero tenía una cadencia laboral distinta. Pero es que, además, contaba con un aprendiz del todo especial. Nada menos que un joven a quien tutelaba como si fuera su padre tutor. El maestro artesano se llamaba José, casado con una joven llamada María, y el muchacho tenía por nombre Joshua, Jesús. Esta es la historia conocida que sin muchos datos más cubren nada menos que treinta años de silencio y discreción en una presencia casi anónima y desapercibida. Era el marco de la Sagrada Familia.

Escribo estas líneas precisamente el día 19 de marzo, onomástica de San José, el artesano de Nazareth. Su misión y vocación fueron muy especiales. En su fiesta se celebran dos efemérides: el día del padre y el día del Seminario. No en vano la paternidad está vinculada a este varón justo, como se le presenta en el relato de los evangelios. Ambos patrocinios son muy pertinentes y de acuciante actualidad.

En primer lugar, la paternidad, en un momento complicado de acoso cultural al significado del padre. Algunos autores hablan del "eclipse del padre". Hay un ataque hacia la paternidad humana en este momento, y no es simplemente un episodio fragmentario de una batalla coyuntural, sino que tiene mucha más envergadura y pretende desplazar el orden de las cosas que se inscribe en la ley natural y en la historia de la humanidad, de las que forma parte la revelación judeocristiana y la tradición cultural y religiosa a la que pertenecemos. Quienes pretenden deconstruir esa historia imponiendo ideológicamente una alternativa desde un nuevo orden mundial, sabe que ha de tocar los grandes núcleos que representan la vida, la familia y la educación, y dentro de ellas tres la misión que se reserva al varón y a la mujer con su vocación y misión complementaria, pero no rivales en una dialéctica enfrentadora entre hembrismo y machismo. No estamos ante un intento puramente curioso e inicuo, ante un ensayo neutro de propuesta social y antropológica, sino ante una ideología cuya hoja de ruta es bien precisa y que desde la modernidad ilustrada en adelante han pretendido toda una catarata de autores, no tanto combatir por los derechos humanos del pueblo, sino por los derechos divinos del hombre, como recuerda Rémi Brague en su excelente ensayo sobre la génesis y fracaso del proyecto moderno. Estamos ante una realidad coyuntural en la que se concitan tantos factores culturales en los que la figura del padre queda marginada por tantos flancos, coincidiendo esta batalla con el acoso antropológico de quien pretende atacar al hombre descartando a Dios y atacar a Dios descartando al hombre. Es el eclipse de Dios que oscurece la figura del hombre, como magníficamente ha descrito Paul Josef Cordes, con una obra casi homónima a la de Martin Buber, que ha sido traducida precisamente como "El eclipse del padre".

Hay una fecundidad que no nace de la carne ni del amor carnal, pero que igualmente da frutos desde la paternidad y maternidad espiritual. En la festividad de San José pedimos también por los llamados a ejercer la paternidad espiritual como sacerdotes y por los que se forman en los seminarios que un día ejercerán esa paternidad ministerial. También a ellos Dios les confía la vida de tantos modos como hiciera con San José: no es la gracia que hacen sus manos, aunque sean éstas las que la repartan, y la palabra divina que anuncian sus labios no nacen de su particular vocabulario, pero Dios ha querido poner ahí y distribuir en esas pequeñas manos el don más infinito, y balbucir en esos titubeantes labios la verdad más luminosa. Es una bendición poder contar con más de cuarenta seminaristas en nuestro Seminario. Un motivo para la gratitud y la esperanza.