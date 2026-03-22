Hay mujeres que arrastran maletas cargadas de lluvia

Vidal Gago Pérez es director gerente de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón

"Es hora de que las mujeres y las niñas ocupen un lugar central en las soluciones a las cuestiones hídricas, no solo como consumidoras de este recurso, sino también en calidad de líderes, ingenieras, agricultoras, científicas, cuidadoras y agentes de cambio".

Documento de Naciones Unidas. Día Mundial del Agua. 2026

Noreña (río). Bárbara Monte. Ingeniera de caminos, canales y puertos (ICCP) por la escuela de Santander. Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Seis comunidades autónomas con territorio gestionado por ese organismo. Consejeros, alcaldes, usuarios… Demasiados interlocutores como para no aprovechar el tiempo. Llegó bien entrenada para ello. Para Bárbara las siglas ppm no quieren decir partes por millón, más bien palabras por minuto y no creo que baje mucho de las doscientas. Eso, en español. Sabe hacerlo en inglés, italiano o alemán. Creo que con Molière se entrena ahora. De paso se entretuvo licenciándose en Económicas, aunque su verdadero doctorado lo hizo en superar situaciones adversas.

Sil. Vanesa Mateo. ICCP en la escuela de La Coruña. Directora General del Agua del Principado. Probó por el Ebro, pero echaba de menos los territorios de lo que fue la Confederación Hidrográfica del Norte. Cayó en Asturias mirando a Xagó y será difícil llevarla de vuelta al Bierzo porque coronó el Manzanal y se instaló en esta tierra de pumaradas. No deja que se sus asuntos se queden en el fondo. Será el espíritu de las oreanas que buscaban pepitas en el río de su tierra a la forma que lo hicieron los romanos. De ellos también cogió en gusto por el Derecho y se licenció en la UNED, mientras impartía asignaturas hídricas a alumnos de otros grados en Oviedo. A veces hasta nos enfadamos.

Ponga o Sella, a discutir. Covadonga Gómez Pereiro. Ingeniera Técnica Industrial e Ingeniera Civil. Doble grado de verdad. Separados por los kilómetros que llevan de la Politécnica de Viesques a la de Mieres, un ir y venir desde Oviedo: primero al norte y luego al sur. Después un rato al oeste a dar de beber a los sedientos gallegos de Orense y Monforte. Supongo que en el nudo ferroviario aprendería la canción de Siniestro Total Ya un tiempo es compañera en la EMA y a fe que es un puntal fundamental de la empresa. No puedo imaginar cómo nos iría sin ella. Pronto dejará de pasar por Ponga, pero le ha quedado la duda de si el Sella es tributario del río que da nombre al concejo o al contrario. Al fin y al cabo, ella es capitalina y no repara demasiado en ello. Hoy se pondrá delante de los micrófonos de la radio para aclarar conceptos ininteligibles para la mayoría de los mortales.

Pisuerga. Susana Jódar. Joven ICCP por la universidad fundada por el inquisidor de Salas. Trasplantada de bien niña a Vetusta y con veranos en Luanco. Sólo la familia paterna la liga a aquella ciudad que también presume de otro río con artículo femenino, la Esgueva. Algo debió tener tanto curso de agua que terminó dedicándose a esto. Empezó su andadura profesional rondando las Asturias de Santillana hasta dar en Avilés donde ha ganado mando en plaza. Y saca tiempo para escribir y publicar novela. No sabemos si la influencia ha sido más de Delibes o de Rosa Chacel, aunque en alguna ocasión creo recordarla llevando sombrero. Sigan atentos.

Piloña (río). Pilar Suárez Corteguera. Licenciada en Biología Algo de playa (gentilicio) tiene, pero el segundo apellido ya señalaba a arroyo parragués. Lleva años bregando con las aguas sucias, esa labor tan poco poética como imprescindible. O, si no, a qué les suena lo de fangos activos, hidrólisis de lodos, contaminantes emergentes o biorreactores. Más de un cuarto de siglo cuidando del caudal del Caudal hasta terminar dando —suerte la nuestra— en Aboño para hacerse cargo de la depuradora de la Reguerona. Tras el trabajo disfruta del murmullo del río al atravesar Infiesto. Se debe dormir bien así.

Alvares. Natalia Robredo. ICCP por Santander. Al nombre de ese río le ocurre como al término acervo. Con be muda de significado. Nacida en la villa del Adelantado, pero trasladada a la capital, sus pasos la llevaron de nuevo una temporada a trabajar cerca de la presa de Trasona. Antes demostró su polivalencia en campos tan diversos como la moda, el control de gestión o la ingeniería, a la que ha vuelto ahora, y nos felicitamos por ello, en la EMA. Si en el ayuntamiento nos pidieran ampliar el objeto social lo tendríamos fácil con ella. De momento está sembrando proyectos que pasarán de su brillante mente a la concreción de obras futuras.

Podría añadir más ejemplos a los anteriores: el Nora de Patricia García Villanueva, guardiana de los "pertes"; el Isuela de Ana Benosa, ahora dedicada a lo viario; el Deba (éste sí con be) de Leire Gabilondo, con quien coincidí en Siero; o el Eo de la juventud de Ana Braña, que presidió la empresa en la que trabajo. En el ministerio del ramo los negociados del agua también son cosa femenina: la propia ministra (ingeniera química) o la directora general son mujeres. Ese "lugar central" se lo han ganado por méritos propios. En nuestro país afortunadamente hace ya tiempo que es así. Y suelo acordarme en estos casos de varias frases de Margaret Thatcher. Creo que todas tienen la determinación que la primera ministra británica señaló de ella misma: "The lady’s not for turning"

Para un muchacho criado en Tierra de Campos la lluvia siempre ha sido anuncio de riqueza. Agradezco por tanto a mis compañeras y colegas citadas que la arrastren hasta quienes necesitan de suministro de agua. Además, cambiando el sentido de otro verso de la canción de Sabina de donde he copiado el título de este artículo, "hasta cuando mienten dicen la verdad". Afortunadamente.