Un hombre valiente, cortés y abnegado

Fermín Rodríguez es responsable del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CECODET)

El sábado 21 de marzo falleció repentinamente mientras trabajaba en su finca de Meirín (Grado) D. Baldomero Argüelles González, actualmente profesor honorífico del CeCodet de la Universidad de Oviedo, en el que colaboraba como profesor externo desde 2013. El coronel Argüelles se integró en el centro después de cesar como Delegado de Defensa en Asturias, cargo que ocupó durante seis años y con el que puso final a su brillante carrera militar.

Nació en Salas en 1955. Su juventud la pasó en Turón; en Oviedo, donde preparó la dura prueba de ingreso a la Academia General Militar de Zaragoza, y en la de Ingenieros, en Hoyo de Manzanares. Despachado con el empleo de teniente fue destinado a la Escuela Militar de Montaña en Jaca. Hizo cursos en el Reino Unido y otros países, y pasó por muchos destinos. Como jefe estuvo destinado en el Regimiento de Ingenieros de Salamanca y en el RING 1 (Regimiento de Ingenieros 1) en Castrillo del Val (Burgos), potentes unidades que desde sus bases se despliegan allí donde se les requiera, ya sea para despejar carreteras y calles impracticables por la nieve, atajar incendios, rescatar cadáveres de ahogados en las riadas, pasando por desminar en Kosovo o construir carreteras , pozos de agua y hospitales en Afganistán, país al que el coronel Argüelles se desplazó en 2003 como voluntario, en el contingente de Ingenieros que ocupó el lugar de sus compañeros fallecidos, en el tristemente célebre accidente del Yak 42. En todas partes dejó constancia de su talante de bien hacer.

Cuando en 2013 se incorporó a CeCodet reforzó su división de Cooperación, haciéndose cargo de la UIM Junior que , con el "NTM Creoula", participó de manera destacada en el "Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades Portuguesas", en Sevilla el 10 de junio de 2014, y al que el navío llevó una tripulación de estudiantes de ESO portugueses y españoles que fueron protagonistas de la semana dedicada a "Las escuelas ibéricas de cosmógrafos y navegantes".

Poco después embarcaba de nuevo en el "Creoula" como profesor tutor en la UIM Senior para un nuevo curso y así siguió haciéndolo hasta 2019, año en el que en cooperación con las goletas de la Esengra (Escuela de Especialidades de La Graña), se hizo el homenaje en Castropol a otro ingeniero y heroico marino, Fernando Villaamil , ilustre vecino de Barres, y el 25.º curso de mar de la UIM , esta vez en el patrullero de altura "Centinela" , en cooperación con las Colonias Escolares de la Universidad de Oviedo. Cuando la pandemia cortó las actividades en la mar, Baldomero Argüelles contribuyó a poner en marcha en 2022, el CGI (Campamento Geográfico Itinerante) Sela, que alarga la tradición centenaria de la Universidad de Oviedo en la formación de competencias sobre el terreno, y comparte el mismo espíritu de la UIM , pero por tierra.

Baldomero Argüelles estaba participando en la preparación del curso CGI 2026 , por lo que bien merece que le recordemos dándole su apellido a éste. Suponemos que así nos adelantamos a lo que le dirá el bueno de D. Aniceto Sela cuando se encuentre con él. No solo contribuyó a que la Universidad de Oviedo continuará su obra, sino que además eran vecinos.

Fue un hombre valiente, cortés, comedido, discreto y afable; que nada pedía ni rehusaba , camarada leal, comprometido con el servicio; sufridor , dirían antes, hoy resiliente, yo digno abnegado. Eficaz en el desempeño de la tarea, fue hombre de equipo, profesor de la energía, del mapa y del proyecto, cuya lógica dominaba y lograba transmitir a los jóvenes con el ejemplo y la práctica.

Con 71 años bien cumplidos cargaba como los demás con mochila, tienda e impedimenta y se pasaba una semana pateando la montaña, si eso fuera lo que tocase, y dando clases bajo un fresno delante de una "cabana" en el puerto Mieres. Como 50 años antes hacía en Jaca, de teniente. Descansa en paz, querido compañero . Al final te falló tu gran corazón.