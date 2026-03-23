Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: ¿Qué esperas? / Pablo García

–¿Qué esperes, Berto? Siempre igual.

–¿Por?

–Lleves venti minutos mirando’l móvil como si fuera una bola de cristal.

–Tengo una gana de que lleguen les vacaciones…

–¡Espabila, anda!

–Necesito desconectar, Poli.

–¿Desconectar de qué? Si yá tas desconectáu del presente dende 2010.

–¡Calla, ho! ¡Cuando lleguen les vacaciones voi ser feliz!

–¿Ves? Siempre tas en modo espera, yes un flipau.

–¿Y qué tien de malo esperar algo prestoso?

–Que mientres esperes, te tas perdiendo lo que yá tienes.

–¿Qué tengo, Policarpo?

–Una botella sidra, una tarde sin trabayar y un amigu espectacularmente guapu delantre.

–¡Eso último, Polín, nun lu veo claro.

–¡Porque sigues mirando’l móvil, oveya! ¡Llevanta la cabeza!

–Necesito ilusioname

–¿Ves? Como siempre. ¿Te alcuerdes cuando esperabes l’ascensu nel trabayu?

–Sí, ho.

–¿Y cuando llegó, qué? ¡Pensasti que’l siguiente ascensu diba ser meyor!

–Claro. ¿Entós?

–Nunca vives el presente, nun sabes disfrutar.

–¿Por?

–Cuando consigues algo nun lo celebres. Lo conviertes en tráiler del siguiente problema. ¿Te alcuerdes de les vacaciones del añu pasáu?

–Sí, ho. Tuvieron bien…

–¡El segundu día yá tabes mirando vuelos para l’añu siguiente!

–Ye que soi previsor.

–Yes tuntu, un turista del futuru.

–¿Y tu qué, ho?

–Yo soi feliz con coses pequeñes. Nun vivo como tu, atrapáu en modo espera.

–Prefiero eso a nun esperar nada.

–Esperes tanto, Bertín, que cuando llega yá tas cansáu. Eso ye bien asturiano.

-¿El qué, ho?

–Paez que lo llevamos nos genes. Tola puta vida esperando: a que pare de llover, al branu, a que pongan l’AVE, a que quiten el peaje, a salir del descensu, a entrar en playoff…

–¿Qué quiés? N’Asturies nun vivimos rápido, vivimos en manera "veremos ver".

–¡Anda, toma un culete!

–¡Espera, ho!

–¡La sidra nun puede esperar! ¿Nun lo sabes yá?

–Toi mirando que nun me fastidien les vacaciones ente los trenes, el gasoleo y Volotea.

–Tol putu día planiando… ¡Vive’l momentu, Josialberto!

–¿Qué quies que faiga?

–¡Bebe sidra como si nun esistiera mañana!

–¿Eh?

–Ye lo meyor, faime casu: filosofía asturiana.

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