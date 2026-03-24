Alfombra roja sanitaria

Se ha aprobado por decreto la Ley que "garantiza la sanidad pública a extranjeros sin residencia oficial", es decir, sanidad integral y gratuita para inmigrantes sin legalizar. A día de hoy, los servicios públicos están colapsados, con listas de espera de meses, con más de cuatro millones en espera con un especialista y 830.000 pacientes pendientes de una cirugía. Esta medida seguramente colapsará las listas de espera de españoles que requieran tratamiento o sean operables, lo que podría acarrear efectos irrecuperables o dramáticas para los pacientes.

Este gravísimo hecho nos lleva a replantearnos el tipo de sanidad que más nos conviene a los cotizantes. Cuando se habla de dinero público se está hablando de dinero privado gestionado por los políticos. Realmente no hay dinero público, hay dinero generado por la actividad productiva privada, que en vez de ser gestionado por el sector privado se gestiona por el público. Si se le pregunta a la gente de la calle que quien desea que gestione la sanidad, la mayoría diría "la pública", mientras si preguntamos a los servidores públicos – los que mejor conocen lo público- eligen en un 80% la sanidad privada. Y esto ocurre porque durante décadas están machaconamente haciendo creer a la ciudadanía, que lo público es gratuito y más eficiente, cuando es todo lo contrario.

Los políticos que hablan de sanidad pública están hablando realmente de sanidad estatal, como organismo centralizado en la administración pública. Y cuando se habla de sanidad privada, realmente, estamos hablando de sanidad social. La sanidad privada es aquella que se genera por iniciativa y capital particular, que se pone en valor y al servicio de los ciudadanos; un negocio con la arriesgada pretensión de obtener un beneficio lícito conforme a la libre competencia, ya sea un consultorio dental, una cínica ocular, un sanatorio o un hospital. Todos desearíamos que no hubiera listas de espera y que las cirugías médicamente indicadas no tuvieran demoras, lo que facilitaría una mayor confianza en la capacidad del sistema. Pero la realidad es que la demanda de servicios sanitarios privado es cada vez mayor, debido al envejecimiento poblacional y, sobre todo, al ingreso al sistema de varios millones de inmigrantes con baja o nula aportación al sistema. Las ineficiencias del sistema vienen por una gestión encabezada por cargos de "confianza" no profesionales, por la ingratitud al valor esencial de médicos y enfermeras, y también, debido a la atomización de la sanidad pública en dieciocho centros de gestión llenos de endogamias que desaprovechen sinergias entre centros.

Hay soluciones para una sanidad eficiente que ya se aplican. Una sería extender la fórmula privada de Muface a todos los ciudadanos españoles, a la que se acogen la práctica totalidad de los funcionarios. Otro modo sería el de los franceses, en la que se puede acudir a un servicio sanitario privado y luego presenta a cobro público el 70% de la factura, lo que representa un alivio para un sector público saturado. Un modelo alternativo es el que se aplicó de forma experimental en el Hospital de Alcira de entidad y gestión privada al servicio público. Los médicos y enfermeras ganaban más por su jornada habitual, y los servicios de urgencia y cirugía trabajaban a tres turnos a través de incentivos. Su productividad se triplicó y la satisfacción de los pacientes se duplicó, convirtiéndose Alcira en un hospital referente de España según muchos criterios aceptados.

Ahora el hospital pasó a ser gestionado 100% público, y han aumentado el número de empleados y han empeorado todas las ratios de satisfacción del cliente y el coste por cama se han incrementado en un 25%. Tenemos una sanidad donde médicos y enfermeras están mal pagados, con muestras notables asimetrías de eficiencia, donde pueden trabajar juntos colectivos de escasa productividad al lado de otros que están estresados y acaban quemados. Un malestar que se expresa con la actual huelga de médicos en toda España y las continuadas quejas y enfados de los pacientes, que seguro van a ir a más por el aumento de pacientes y la disminución de recursos presupuestarios y también humanos.