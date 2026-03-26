¿Repetirá Moreno Bonilla la mayoría absoluta?

Según la encuesta del Gesop publicada el 28 de febrero, Día de Andalucía, el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se quedaría a dos escaños en el mejor de los casos o a cinco en el peor de repetir la mayoría absoluta que tiene. Según la media de todas las encuestas publicadas está solo uno por debajo de lo que necesita para poder prescindir de Vox, no solo parlamentariamente, sino mentalmente, como ha hecho en la legislatura que ahora acaba. El anuncio de una fecha sorpresa para las elecciones, el 17 de mayo, fue este lunes un golpe de autoridad encima de la mesa. Y dejó fuera de juego a quien teóricamente será su principal rival, la vicepresidenta María Jesús Montero, que deberá salir del Gobierno en plena crisis por la guerra de Irán y, no es descartable, con una severa derrota electoral en el Congreso. Precisamente esa guerra es la que puede rematar la faena taponando el crecimiento de Vox como ya ocurrió en Castilla y León.

Moreno Bonilla es el mejor activo electoral del PP. No porque tenga mayoría absoluta, también la tienen Ayuso en Madrid y Rueda en Galicia, sino porque la tiene en la plaza más difícil, la que se había resistido a los populares desde su fundación. Y no solo provocó la alternancia, sino que ahora va camino de consolidar una nueva hegemonía puesto que si vuelve a ganar encadenará tres legislaturas gobernando en el que fue el feudo del PSOE durante casi 40 años. Y lo ha hecho sin estridencias, con algún pequeño incidente como los cribados de las mamografías, pero que ha superado con su actuación en el accidente de Ademuz y en los episodios de lluvias. Moreno Bonilla es la demostración de que Sánchez nunca ha entendido que sin Andalucía el PSOE nunca gobernará con holgura en España sino siempre a crédito de terceros. Es una batalla entre el PSOE a precario y el PP sin muletas. Para ganar, lo primer que hay que hacer es salir al campo pensando que puedes hacerlo. Esa es la diferencia. Moreno Bonilla lleva la vez. n