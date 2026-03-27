Rebajar impuestos al consumo nunca es buena solución para ayudar a quienes lo necesitan, y menos en periodos de crisis. Intervenir precios es más rápido y efectivo. Los impuestos son la mejor herramienta, sino la única, para redistribuir la riqueza, y cumplen su misión si se recaudan y se reparten con justicia. Rebajar impuestos beneficia más a quienes más consumen y menos a quienes consumen menos, que normalmente son los más necesitados. Este razonamiento vale para la compra doméstica diaria y para los carburantes y energía de autónomos, gente del campo, del mar y transporte. Topando precios y manteniendo impuestos, se pueden dar ayudas con lo recaudado para mejorar la situación de los más vulnerables. Exigiría establecer medidas de control para que ningún jeta se aproveche indebidamente, pero el resultado sería mejor, y controlar las ayudas sería más fácil que controlar que las rebajas de impuestos no vayan a parar a los resultados de las grandes empresas que sin duda intentarán aprovecharse. ¿Miedo a que la derecha rechace el decreto si se topan precios? Posiblemente, pero no sería malo dejarlos en evidencia.

Alguien debiera ponerle freno al juez Peinado ya. Responder a cada varapalo de los órganos superiores de justicia con una vuelta de tuerca, se aproxima más a un caso de acoso que a una instrucción judicial, incrementando las sospechas de que se pretende mantener vivo un caso que con otros protagonistas no se hubiera iniciado, o se hubiera archivado a las primeras de cambio, con el objeto de que PP y Vox sigan explotando la falacia de corrupción en el ámbito familiar del presidente. La diferencia entre el tratamiento judicial de Begoña Gómez y González Amador es abismal, como lo es el tratamiento informativo del caso que afecta a la finca de la mujer de Feijóo o a los negocios de sus familiares, los casos de acoso y abusos en ámbitos del PP o las cantidades pagadas a hospitales privados en Madrid, y como ocurrirá con la mujer de Abascal, a quien uno de los fugados acusa de ser el tercer sueldo público familiar.

Se precipitan quienes entierran con alborozo a Podemos. Si alguien pensaba que se podía alcanzar la unidad de la izquierda doblegando o excluyendo a Podemos, ha comprobado por tercera vez, que no. En abril, Montero y Rufián escenificarán su primer contacto. Puede ser el comienzo de una buena amistad.

La gente que se va de Vox por déficit democrático, es como quien saca el abono del Sporting y se da de baja porque no juegan al curling.