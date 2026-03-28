Donde dije cerveza, digo vino

Contaba Adrián Pumares (Pola de Laviana, 1989) en estas páginas hace tres años (tocaban elecciones regionales y se sometió al "Gastrotest" de LA NUEVA ESPAÑA, destinado a conocer los gustos y conocimientos culinarios de los candidatos, que siempre ayudan a entender algo más al personaje) que él era más de cerveza –artesana y asturiana, para más señas– que de vino. Pero se ve que ahora ha cambiado de chaqueta y los calcetines le han delatado. Hay pruebas gráficas. El portavoz de Foro en el parlamento asturiano se plantó días atrás en una conferencia en la Junta con unos bastante originales (y guapos) estampados con copas de vino tinto. Regalo o adquisición propia, se entiende que es porque sus gustos cerveceros han tornado en enológicos. Maneras ya apuntaba en el Gastrotest de 2023, donde se atrevía con las recomendaciones clásicas del tinto para la ternera asturiana, el blanco para un "pescadín a la plancha" y el rosado para el aperitivo; en este caso, de la uva leonesa prieto picudo. Fijo que ha evolucionado y tiene propuestas más rompedoras.

Habrá que verlo. Queda poco más de un año para someter a Adrián Pumares a un nuevo cuestionario y ver cómo han evolucionado sus gustos y conocimientos gastronómicos. Eso sí, si vuelve a ser candidato... y de Foro. Chin chin.