La intemperie no es una política de vivienda

La vivienda no es un asunto sectorial, ni una cuestión accesoria del debate público. Es una de las bases sobre las que se sostiene la vida en común. Hablar de vivienda es hablar de dignidad, de infancia, de salud, de arraigo, de convivencia y de futuro. Por eso, cuando una sociedad no es capaz de garantizar un techo digno, no está fallando en un aspecto secundario: está resquebrajando uno de los fundamentos morales que la hacen reconocible como comunidad.

Hoy hay personas que viven con la angustia real de perder su casa. Personas para las que cada mes se ha convertido en una amenaza. Trabajadores empobrecidos por alquileres imposibles, familias enteras apretadas en espacios que no alcanzan, vidas detenidas por la imposibilidad de acceder a un lugar propio desde el que ordenar el presente y levantar el futuro. No hablamos de una anomalía marginal ni de una suma de casos aislados. Hablamos de una herida social extensa, profunda y cada vez más visible.

Y ahí empieza el verdadero deterioro: cuando una sociedad se acostumbra a que una parte de su gente viva al borde de la intemperie. Porque la vivienda no es un complemento del proyecto vital. Es su base. Sin vivienda no hay descanso verdadero, ni intimidad, ni serenidad para criar, ni condiciones reales para estudiar, trabajar o sostener una vida con un mínimo de estabilidad. Sin vivienda no hay suelo firme para la autonomía. Hay cansancio, hacinamiento, desgaste. Hay cuerpos agotados y vidas sostenidas a pulso. Hay existencia reducida a resistir. Y ninguna comunidad puede llamarse justa si acepta que miles de personas vivan así.

Conviene decirlo sin rodeos: la vivienda es un derecho. No un derecho retórico, no una promesa decorativa, no una aspiración que se invoca mientras se pospone. Un derecho de verdad. Un derecho básico. Uno de esos derechos sin los cuales todos los demás empiezan a vaciarse por dentro, porque pierden el espacio material desde el que pueden ejercerse con dignidad.

Precisamente por eso, la vivienda no puede seguir tratándose como un problema periférico, ni como un simple desajuste del mercado, ni como una dificultad que se resolverá sola con el paso del tiempo. No se resuelve sola la angustia de quien teme quedarse fuera. No se resuelve sola la crianza en el hacinamiento. No se resuelve sola la renuncia cotidiana de quien trabaja y, aun así, no puede acceder a un hogar. Lo que no se afronta a tiempo termina enquistándose, y lo que se enquista en vivienda acaba regresando a la sociedad entera en forma de exclusión, malestar y fractura.

Lo aprendimos con crudeza durante la crisis. Quienes estuvimos cerca de ese dolor vimos algo que no debería olvidarse nunca: cuando una persona cae en la calle, el tiempo deja de jugar a su favor. La intemperie no espera. Desordena, arrasa, rompe. Se come a la gente por dentro y por fuera. Devora salud, vínculos, confianza, capacidades, posibilidades. Por eso entonces supimos que había que actuar antes, sostener antes, proteger antes, cuando todavía era posible evitar que el daño se volviera más hondo, más costoso y más difícil de reparar. Hoy no podemos fingir que no lo sabemos.

La falta de vivienda adecuada no deja simplemente a alguien sin techo suficiente. Va erosionando, poco a poco, las condiciones mismas desde las que una persona puede sostener su vida con dignidad. Por eso toda política social que ignore esta cuestión está condenada a llegar tarde o a quedarse corta. Exigir esfuerzo, formación, responsabilidad o proyecto a quien no dispone de una base mínima de estabilidad residencial no es firmeza: es una forma de incoherencia social.

Ahora bien, tomarse en serio el derecho a la vivienda exige también tomarse en serio la verdad completa del problema. Y esa verdad obliga a rechazar por igual la crueldad y la demagogia. No es lo mismo una mafia que se aprovecha de la necesidad para lucrarse robando lo ajeno que una familia vulnerable sin alternativa habitacional. Confundir ambas realidades degrada el juicio moral y empobrece el debate. La delincuencia debe ser perseguida. La vulnerabilidad debe ser protegida. Una sociedad madura tiene la obligación de sostener ambas afirmaciones a la vez.

Pero hay algo más que debe decirse con la misma firmeza. Proteger el derecho a la vivienda no puede consistir en desplazar sobre particulares el peso del fracaso colectivo. No puede hacerse descargando el coste de un problema estructural sobre relaciones privadas, sembrando miedo allí donde debería haber seguridad y enfrentando a miembros de la comunidad que nunca debieron ser convertidos en adversarios. Si la vivienda es un derecho fundamental, su garantía tiene que ser pública, comunitaria y eficaz. No puede descansar ni sobre el sacrificio forzoso de unos pocos ni sobre la resignación de quienes ya viven en la intemperie material.

Porque cuando una sociedad fracasa en esto, no solo deja a personas sin vivienda. Produce además una degradación más silenciosa, pero igualmente grave: rompe la confianza social. Cuando el miedo entra en el alquiler, cuando propietarios particulares dejan de arrendar por temor, cuando alquilar a una familia vulnerable o con hijos empieza a percibirse como un riesgo inasumible, la fractura ya está en marcha. Y entonces sucede una de las peores derrotas morales posibles: la persona vulnerable deja de ser reconocida como sujeto de derecho y empieza a ser tratada como amenaza.

Ese desplazamiento es devastador. Lo es para quien necesita vivienda, porque encuentra más puertas cerradas, más sospecha, más distancia. Y lo es para el conjunto de la sociedad, porque convierte una injusticia estructural en un conflicto entre personas concretas. Ahí se rompe algo más que una política pública, se rompe la idea misma de comunidad. Se deja de mirar el problema donde realmente está y se empieza a administrarlo desde el recelo, el miedo y el enfrentamiento. Y una sociedad que administra así sus carencias no solo se vuelve más injusta; se vuelve también más mezquina.

Por eso no basta con proclamar el derecho a la vivienda. Hay que garantizarlo sin convertirlo en un arma arrojadiza entre unos y otros. Hay que defenderlo sin aceptar la simplificación interesada que convierte toda vulnerabilidad en amenaza, pero también sin caer en la irresponsabilidad de trasladar a particulares la obligación de absorber en solitario el coste de un déficit público y colectivo. Un problema de esta magnitud no puede recaer sobre espaldas individuales. Si es un problema de todos, su riesgo, su coste y su solución deben ser asumidos entre todos.

Cuando, además, en esa intemperie hay niños y niñas, ya no cabe ninguna vacilación moral. El hacinamiento, la inestabilidad, la ausencia de espacio propio, la incertidumbre cotidiana sobre el lugar en el que se duerme o se despierta no son meras incomodidades: son formas de daño. Ninguna infancia debería crecer sobre un suelo así. Ninguna sociedad que se tome en serio a sí misma puede tolerar que el comienzo de una vida esté atravesado por esa inseguridad elemental.

Las soluciones estructurales requieren tiempo, inversión, planificación y valentía política. Nadie levanta en un día el parque de vivienda que durante años no quiso construir. Pero la urgencia existe ahora. Y cada demora, cada insuficiencia y cada cobardía agrandan el problema y endurecen sus consecuencias. La intemperie no es una política de vivienda. Es la prueba visible de una renuncia colectiva. Es el nombre que recibe el fracaso cuando deja de esconderse.

Corregirlo exige mucho más que medidas parciales o declaraciones de intención. Exige una convicción firme: que la vivienda debe ser protegida como lo que es, un derecho fundamental. Y exige también una segunda convicción, inseparable de la primera: que ese derecho no puede garantizarse enfrentando a la comunidad consigo misma, ni dejando que la necesidad de unos y el miedo de otros ocupen el lugar que corresponde a la responsabilidad pública.

Una sociedad decente no abandona a quien no tiene techo. Pero tampoco convierte a sus miembros en enemigos por no haber sabido garantizarlo a tiempo. La salida digna solo puede ser compartida: más comunidad, no menos; más responsabilidad pública, no menos; más vivienda protegida, más capacidad de respuesta, más decisión política y menos abandono disfrazado de normalidad.

Porque sin vivienda no hay proyecto vital posible. Pero sin comunidad tampoco hay justicia habitable. Y una política de vivienda digna de ese nombre tiene que proteger ambas cosas a la vez.