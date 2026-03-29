Opinión
La ciencia en tuit: Un pez frente al espejo
La "prueba del espejo" es un experimento que evalúa si un animal puede reconocerse en su propio reflejo ante el cristal. Fue propuesta en 1970 por Gordon Gallup, inspirándose en ideas de Charles Darwin. En humanos, esta capacidad aparece hacia los dos años de edad, ya que antes los niños creen ver a otro individuo. Durante años se pensó que solo especies muy inteligentes, como delfines, grandes simios, elefantes o urracas, superaban esta prueba. Sin embargo, investigaciones realizadas hace unos años mostraron que el pez limpiador también reacciona ante el espejo de forma compatible con el autorreconocimiento. Tras diversos estudios posteriores, estos resultados han sido reafirmados, lo que apunta a que este pequeño pez podría poseer habilidades cognitivas más complejas de lo que se creía anteriormente.
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