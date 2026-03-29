Tenía que decirlo

La verdad es que no se cómo empezar. Me cuesta trabajo ensalzar a quienes tienen la propiedad de la cadena en que escribo a diario desde hace más de un tercio de siglo. Una especie de pudor, pero la justicia está por encima. Lo cierto es que el caso del matrimonio Moll-Sarasola, homenajeado días atrás, es insólito en la prensa española. Esto ya sería grave en sí, pero lo es más que esa rareza sea cada vez más patente con el paso de los días. El respeto y tolerancia con que su cadena acoge todas las opiniones contrasta luminosamente con la creciente oscuridad en el entorno nacional de medios, cada uno con sus colores de guerra, replicados con mayor o menor dignidad por las huestes respectivas. Hablo con especial conocimiento: más de 10.000 entregas, temo que no siempre coincidentes con la línea editorial, sin haber recibido no ya la menor advertencia, sino simple insinuación o crítica.