Santa Semana

El misterio de la Pasión no se explica: se contempla. Habita en una frontera difusa entre la fe y la emoción, entre la historia sagrada y la experiencia humana más desnuda. Cada vez que la Semana Santa se representa o se recuerda, no es un relato antiguo lo que se revive, sino una reflexión siempre abierta sobre el dolor, la entrega y el silencio.

La Pasión habla un lenguaje austero, sin adornos innecesarios. En ella no concurren ni la victoria inmediata ni el consuelo fácil. Hay cansancio, traición, miedo, una soledad que pesa más que la cruz misma. Y, sin embargo, en esa fragilidad reside su fortaleza. El misterio no se encuentra solo en lo divino, sino en la humanidad extrema que se muestra desabrigada.

Las imágenes de la Pasión —el cuerpo magullado, la mirada perdida, el gesto contenido— no buscan conmover por exceso, sino por convicción. Cada herida es símbolo, cada pausa fortalece, cada silencio evoca: hay sucesos dolorosos que no admiten palabras, solo presencia.

Contemplar la Pasión es aceptar que el sufrimiento forma parte del camino, pero también que no supone el final. En ese tránsito oscuro se insinúa una esperanza que no se proclama a grito en tránsitos y procesiones. Por eso el misterio permanece: porque no se resuelve, se vive, de caperuz o en la calle. Año tras año, vuelve para recordarnos que incluso en la noche más cerrada y oscura puede latir un sentido profundo, casi invisible, pero obstinadamente humano.