–¡Severino! ¿Cómo ye lo tuyo?

–Yá ves. Equí, nel Spa.

–¿Spa?

–Sí, Fredo, me tumbé un ratín y quedé pegáu al sofá…

–¿Pero tu non dibes de vacaciones?

–Tengo mieu.

–¿A qué, ho?

–A los aviones, a los trenes, a los autobuses y a la xente que se llevanta a les cinco de la mañana con una maleta con ruedes.

–¿Y te paez normal tar en pijama a la una del mediudía!

–Esto yá ye ropa de tarde. El pijama de mañana tenía manches de casadiella.

–Pero, Seve, tol mundu ta de playa.

–¡Y yo tamién!

–¿Qué, ho?

–Mira. Ta la mar picada. Y yo equí, en primer llínea…

–¿Qué ye eso?

–Benidorm en YouTube esfrútase más.

–Calla, ho.

–Sin el mogollón de xente, sin arena nel bocadillo y sin nengún oveya que me pise la toalla.

–¿Pero vas pasate equí tola Selmana Santa?

–Todo incluido, chaval: sofá, aire acondicionáu natural…

–¡Vas garrar frio con esa ventana abierta!

–¡Qué va! En cuanto pare de orbayar, salgo al prau a mexar.

–Pero…

–Mexo fuera y vuelvo entrar, ¿oíste? ¡En plan escapada rural!

–¡Vaya plan!

–Visita guiada a la nevera, buffet llibre y…

–¿Y les procesiones?

–Faigo la Procesión del Prendimiento.

–¿Cómo ye, ho?

–Prendo la tele y toi hasta les tantes, hasta que canse o se fastidie’l mandu a distancia.

–¿Pero vas pasate les vacaciones mirando pantalles?

–De noche me asomo a la ventana y miro al infinito pa recordar amores perdíos.

–¿Tienes amores perdíos, Severino?

–Sí, ho. ¡¡¡Toos!!!

–Bueno, anda…

–La procesión va por dentro, Fredo.

–Ya lo veo.

–Lo mío ye tomar unos caciplos y vivir el recogimiento.

–Y yo que pensé que yeres cofrade, compañeru.

–Sí, ho. Del Santu Pigazu. ¡Jojojo!

–Qué castrón. ¿Pero entós pa qué me dixisti que dibes de vacaciones a Benidorm?

–Penselo meyor. Digo: nun tengo nin perres, nin ganes, nin necesidá d’engarrame cola xente, que ta tou masificao..

–Yá, yá.

–Así, a lo pijo, me tumbé un ratín y quedé pegáu al sofá…

–El turista accidental. n

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