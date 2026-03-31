Opinión
Adriana Lastra según la IA
Eso es actitud, y de la buena. Adriana Lastra (Ribadesella, 1979) ha llegado a los 47 años de lo más fuerte y optimista y decidida a seguir dando guerra. La delegada del Gobierno celebró ayer, 30 de marzo, su cumpleaños y lo proclamó feliz a los cuatro vientos a través de Instagram, donde se dejó llevar y se abrió de par en par para dar las gracias por todo lo bueno, pero también por lo malo: "Incluso en lo que duele hay una forma de aprendizaje, de carácter, de verdad". Fue un texto currado el que difundió Lastra en la red social, pelín sentimentalón, en el que no faltó mención para sus hijos, que le han enseñado que cumplir años es "un acto de conciencia".
Algo menos se curró la ilustración del mensaje, fruto más que evidente del Chat GPT. El sistema de IA se debió de volver loco para resumir todas las indicaciones que la política socialista le dio para crear una fotografía que la defina. No falta nada, aunque algunos echarán algo de menos...
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