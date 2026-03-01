Opinión
Ya está bien, por caridad
En el fondo todas las campañas, tonantes o musitantes, para impedir que Noelia cumpliera su voluntad de poner fin a una vida de dolor y angustia descansan en dos ideas: que solo Dios puede disponer de la propia vida, por penosa que sea y condenada que esté, y que el Estado laico debe imponer ese dogma a todos, creyentes o no, sin dejar que nadie escape por sus pies de la prisión del dolor irremediable. El argumentario con el que se envuelve ese núcleo ideológico fundamentalista es una falacia oportunista, un disimulo. ¿Por qué no dar testimonio franco de la propia creencia? El calvario a que se ha sometido a Noelia durante casi dos años, pretendiendo salvarla de sí misma, dándola por incapaz de decidir, difamándola, es cualquier cosa menos caridad, cristiana o simplemente humana. Y todavía intentarán que prosiga post mortem, ahora como advertencia a quien siga su ejemplo.
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