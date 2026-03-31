Opinión
Humanismo al desagüe
Me deja clavado la leyenda de una viñeta del maestro del dibujo Álvaro Noguera, a veces maestro también en el concepto. En ella, uno de sus compactos mandamases del mundo le dice a otro: "Gracias a Dios nuestra carne de cañón la ponen sus daños colaterales". La frase desvela la clave de la pérfida entente Netanyahu-Trump en sus guerras: apenas ponen muertos propios, la gran masa de víctimas forman parte de la población civil de sus enemigos, toda la retaguardia es vanguardia, esa enorme mortandad entre inocentes es su argumento principal para imponerse. Bien claro lo ha dicho el siniestro responsable engominado del Departamento de Guerra (antes Defensa): negociamos con bombas. La amenaza de "arrasar" no se refiere solo a los sistemas básicos para la vida y a los edificios, incluye a todos los seres vivos que perecen bajo ellos. También a nuestra propia dignidad humana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia para que lleves la v-25 por Semana Santa y la entrada en ciudad
- Multado con 100 euros el conductor de un coche híbrido por parar a repostar gasolina, que dispara su precio en Semana Santa, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia estos días
- Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil vigila con lupa que lleves la v-19 actualizada en Semana Santa y por autovía
- Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros y cuatro puntos un motorista que olvidó el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil busca con lupa
- Aidós a la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia los conductores que no llevan la v-13 en Semana Santa por carretera o ciudad
- Alimerka confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde
- Mercadona confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde