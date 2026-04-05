Opinión
La ciencia en un tuit: Fármacos personalizados
Actualmente, existen numerosos fármacos para tratar el cáncer, pero determinar cuál será el más eficaz para cada paciente sigue siendo un desafío. En este contexto, se está desarrollando y perfeccionando un innovador dispositivo que puede implantarse directamente en el tumor y que permite almacenar pequeñas dosis de hasta treinta medicamentos distintos.
Una vez introducido en el organismo, el dispositivo libera de forma controlada los diferentes fármacos. Tras aproximadamente 24 horas, se retira junto con una muestra del tejido tumoral circundante, lo que permite evaluar la respuesta de las células cancerígenas a cada tratamiento. Gracias a esta información, es posible seleccionar la terapia más adecuada para cada paciente, lo que representa un avance prometedor en el ámbito de la medicina personalizada contra el cáncer.
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