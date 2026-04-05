El enfado de una vecina de El Entrego por la falta de conexión a internet: "El cobre puede quitarse porque los pueblos también tendrán fibra ¡Ja!"

Nos contaron un bonito cuento donde en los pueblos se instalaría fibra óptica para acceder a internet. No había ningún problema en que el cobre desapareciera porque todo el mundo estaría conectado igualmente.

Con esa cantinela se dejó de hacer mantenimiento, incluso si el cable acababa tirado durante cuatro años en una cuneta por la que bajaba agua, como nos pasó a nosotros. No pasaba la nada, la fibra estaba en camino. Pero la fibra no llegaba. En nuestro pueblo entre cinco y seis años de retraso, según la zona. El ADSL con velocidades inferiores a inicios de siglo. Solo quedaba el 5G, pero era temporal, recuerda: la fibra estaba en camino.

Y un día la fibra llegó. En el mismo poste donde siempre hubo una caja de conexión de cobre por fin instalaron una de fibra. Por fin esa caja estaba a menos de los 400 metros exigidos para poder conectar. Pero nuestra dirección no consta con cobertura. Solo las cuatro casas que están pegadas al poste.

Estando a menos de 200 metros y tras habernos dicho que era una distancia viable, empezamos a contactar con empresas. La dirección no consta, no hay fibra. Una se dignó hacernos la contratación, enviar técnicos a revisar, pero, por un supuesto error administrativo, no pudieron hacer la instalación ese día, había que volver a solicitarlo. Nunca más supimos de ellos y desde atención al cliente nunca nos dieron una explicación.

Aunque la explicación es clara y evidente: no se hizo despliegue más allá de esas cajas de conexión. Si estás a una distancia donde el cable puede llegar directamente, enhorabuena, tienes cobertura. Si hay más de un poste de por medio, no hay fibra. Tienes que seguir pagando unos datos móviles caros y restringidos (incluso cuando te dicen que son ilimitados) que no son suficientes para una vida moderna donde buena parte del trabajo y el ocio pasan por internet.

Una vez más, la gente de los pueblos somos ciudadanos de segunda. Si tu casa está a más de 50 metros de la conexión, eres de tercera. Pero bueno, pueden seguir presumiendo de que han llevado la fibra a los pueblos. Al fin y al cabo, del 1 al 4 tienen cobertura. De ahí en adelante, ya tal...