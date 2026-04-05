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Opinión | En corto y por derecho

Arturo Román

Una errata de alto voltaje

Cartel de EDP en la central hidroeléctrica de Proaza.

Cartel de EDP en la central hidroeléctrica de Proaza. / LNE

"Errare humanum est" (errar es humano), dice el famoso adagio latino. Tampoco este humilde plumilla ni sus laboriosos compañeros de redacción están libres de pecados de lesa ortografía o sintaxis.

No es el dominio perfecto del lenguaje lo que se les exige a los grandes profesionales de la empresa energética EDP, hábiles ingenierios y técnicos que tienen en Proaza una de sus centrales más icónicas. Pero, ay, en la planta subterránea de la instalación, donde se encuentran las turbinas, uno se topa con un cartel informativo sobre material absorbente de agua en el que se ha colado una "v" ("absorve") donde debiera haber una segunda "b".

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