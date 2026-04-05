La música de la Semana Santa y otros éxitos de un Avilés endulzado por el Bollo

No es casualidad el éxito de la Semana Santa avilesina a la vista de las calles atestadas de la ciudad en los últimos días. Esta realidad es el resultado de la apuesta decidida por la proyección de Avilés hacia el exterior que han realizado desde la Junta de Confradías y Hermandades, trabajando a fondo para posicionar nuestra ciudad como un destino también ahora de turismo religioso. La presencia de "intagramers" restransmitiendo en directo los desfiles procesionales no hace más que certificar que estas celebraciones ya han trascendido fronteras.

Más proyección necesita la banda sonora que acompaña a los recorridos cofrades, que ha quedado reducida, en su mayoría, a bandas de tambores. Con un Conservatorio formando a una vasta cantera musical en toda la comarca, bien merece un acompañamiento más extenso en la parte musical las procesiones de la Semana Santa.

Y llegados ya a la Pascua, con el Bollo servido ya en bandeja, listas para degustar y disfrutar, cabe otra reflexión sobre el dulce postre que acompaña a estas fechas. A la crisis del molde para hornear el bollo mantecado se suma la ausencia de registro para la receta original. Ya han surgido recelos entre "los de siempre" y quienes han venido a ocupar un mercado escaso en eso de la marca de ‘clásico’ o ‘tradicional’. Sin registro oficial corre peligro de que cueste otro disgusto a la ciudad su marca pascual. El bollo mantecado seguirá existiendo, pero si no somos capaces de darle realce a través del registro correspondiente va camino de extinción. O de quedarse en casa. La propiedad intelectual en repostería no solo ayuda a resguardar el trabajo de los autores. Sirve para dar valor a un arte que combina técnica, sabor, estética y creatividad. En general, las recetas culinarias no se pueden patentar si son una combinación de ingredientes y técnicas ya conocidos, pero sí se puede proteger la estética, el formato en que se presenta la receta, y la marca asociada al producto, que es lo que identifica a Avilés. Que no se pierda otra seña de identidad local.