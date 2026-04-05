El reto ante los cambios en la cúpula de Indra

La drástica remodelación en la cúpula de Indra ha generado una inevitable sensación de incertidumbre en Asturias. Los mensajes trasladados por el nuevo primer ejecutivo de la compañía, José Vicente de los Mozos, apuntan a mantener una línea de continuidad estratégica, y ese objetivo resulta esencial para el Principado, porque la comunidad no se juega una o varias inversiones puntuales, sino la posibilidad de consolidar un ecosistema industrial en un sector emergente en el que quiere posicionarse como actor territorial relevante.

No hay duda de que el cambio de liderazgo se produce en un momento delicado. La empresa está en plena ejecución de un plan que podría situar a Asturias como un nodo fundamental de la industria terrestre de defensa en España, con El Tallerón de Gijón como primer anclaje y con la expectativa de una segunda factoría en el horizonte. Un plan de esa envergadura debería obedecer a una lógica industrial, empresarial y geopolítica que trascienda los relevos en la dirección.

Ahora bien, esa lectura no puede desligarse de las circunstancias que han rodeado el empeño del Gobierno central por convertir a Indra en el gran campeón nacional de la industria de defensa. Tampoco de los modos. El Gobierno regional ha agradecido de forma expresa el papel desempeñado por Ángel Escribano en la apuesta por Asturias, una apuesta que en buena medida se vio impulsada por la expectativa de una futura fusión con EM&E, la empresa de su hermano Javier Escribano.

Por eso, lo relevante a partir de ahora no será solo comprobar si Indra mantiene sus planes, sino si de verdad se construye en Asturias un ecosistema industrial de defensa. Y ahí el Principado no parte de cero. Cuenta ya con una base sólida, con Santa Bárbara Sistemas como columna vertebral histórica, con actividad consolidada y con experiencia acumulada en programas complejos.

La presencia de Indra en Asturias nunca debió interpretarse en términos de sustitución, sino de integración. La defensa es, al mismo tiempo, un sector competitivo y cooperativo. Encontrar ese punto de equilibrio es fundamental. Plantear el debate como una mera batalla empresarial solo aumentaría el riesgo de que Asturias pierda capacidad. El desarrollo del polo industrial asturiano dependerá tanto de que Indra mantenga su hoja de ruta inversora como de que se articule un marco de relación razonable entre empresas y un alineamiento institucional en defensa del territorio, de sus instalaciones ya operativas y de las que puedan venir a ampliar el tejido productivo.

Las discrepancias entre Indra y Santa Bárbara han llegado incluso a los tribunales. Sería razonable esperar que esta nueva etapa abra cauces de entendimiento entre las dos grandes compañías y también con el Gobierno, que debería ser el primer interesado en que sus planes estratégicos lleguen a buen término sin erosionar el equilibrio industrial existente.

El sector empresarial asturiano y el Gobierno regional observan ahora con atención los próximos movimientos, porque nada perjudicaría más los objetivos de Asturias que una alteración de la estabilidad necesaria en la hoja de ruta.

El mensaje de un gobierno autonómico con capacidad de interlocución firme con el Ejecutivo central sería nítido: Asturias, entendida como espacio de la industria de la defensa, no puede perder oportunidades por interferencias políticas en la gobernanza empresarial, tampoco por compensaciones futuras. Si alguna otra oportunidad de inversión hubo y se perdió por otros intereses, será muy difícil recuperarla.

Lo que toca ahora no es improvisar, sino asegurar continuidad, coordinar intereses y consolidar un ecosistema industrial en el que nadie imprescindible quede fuera.