Opinión
El mejor guía de Lisboa
Fue el mejor guía de Lisboa. Luego de Nueva York. Así estaba considerado por los colegas que viajaban a la capital portuguesa y a la ciudad de los rascacielos. José Manuel Diego Carcedo nació al pie de los Picos de Europa pero hizo cumbre en la mayor parte de los acontecimientos mundiales de la segunda mitad del siglo XX (la guerra de Vietnam, el conflicto fronterizo entre países centroamericanos, distintas guerras en Oriente Próximo, la Revolución de los Claveles en Portugal, el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende o terremotos como los de Managua, Perú, Sicilia e Irán). Comenzó en LA NUEVA ESPAÑA. Entrevistó a gran número de presidentes y jefes de Gobierno de diferentes países y lo fue todo en cuestión informativa en Radiotelevisión Española. Junto a Homero Valencia inventó y fundó Radio 5 Todo Noticias, la versión de Radio Nacional de España de información permanente. La última vez que nos vimos, conversamos mientras su prima Pili Sanpedro tocaba el piano en un apartamento de Barro. Como el queso que se elabora en su tierra, el Gamoneu, era un referente del periodismo español en terreno audiovisual.
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