Hasta el ruido del otro

–Nun mastiques asina, Francisco.

–¿Ehhh?

–¡Qué gochu yes pa comer!

-Mmmm… Pos en vacaciones non te quexasti.

-Non te oyía tantu.

–¿Por?

–Había ruiu de chigres, xente, mar… Y agora solo tas tú.

–Pos nel buffet del hotel comía con más ansiedá.

–Yá. Pero nun me fastidiaba tanto.

–Claro. Porque tabes a lo tuyo.

–Y porque podía imaginar que yeras el marido d’otra.

–¡Wooo! ¡Tán coyonudos estos garbaaan…!

–¡Cierra la bocona, Paco, que parez que toi viendo un documental de fauna selvaje!

–¡Bah! Antes, cuando masticaba, paecíate hasta… románticu.

–¿Antes? ¿Cuándo?

–De recién casaos. ¿Qué ye, que faigo más ruiu que cuando yéramos novios?

–Non, Francisco.

–¿Entós?

–Ye qu’agora tengo más tiempu pa escuchate.

–¿Qué, ho?

–Ye lo peligroso de jubilase.

–Pos tas tu guapa pa falar de ruios.

–¿Yo?

–Sí, Mari, sí. A mi la to cucharilla contra la taza taládrame’l celebru.

–¿Qué dices?

–Ye como si tuvieres picando hielo dientro de la mi cabeza.

–Pero si toi removiendo’l café.

–Eso nun ye remover, fía, ye perforar. Y nun respires así.

–¡Ai madre! ¿Respirar tamién te molesta?

–Eso, ¿ves? Hfff… hfff… como si tuvieres hinchando una colchoneta.

–Ye que toi cansada, Paco, tantes procesiones...

–Yo tamién. Y nun voi perhí ventilando la casa colos pulmones. Y esi silbidín que faes al dormir, Mari, que paeces una tetera… ¡fiuuu, fiuuu!

–¡Mecaa! Tu, o yes imbécil. O ye la misofonía. O les dos coses.

–¿Miso qué?

–Misofonía. Qu’hai xente que nun soporta los ruios normales.

–Pero yo nun soi xente, soi’l to home.

–Sí, y comes como un gochu, cola bocona abierta, faciendo efectos especiales. Nun sé si date pan o date un micrófono.

–Tu antes, Mari, respirabes sin ruiu, más...

–¡Antes nun taba farta!

–¿Farta de qué?

–De ti, de los ruios que faes al caminar, al chate, al comer…

–Pos eso, vida, tien mala solución.

–Yá. Col tiempu, vamos a peor.

–Lo bueno, cielo, ye que tamos quedando medio sordos.

–¡Meca, ye verdá! ¡Nun hai mal que por bien nun venga!

–¡Ai, qué guapo ye querese!

–¿Ves? Nun va ser misofonía. Va ser convivencia, fía. n

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