La sorpresa de que Leonor trabaje en Leroy Merlin

"Te enseño un vinilo que te cambiará la cocina y el baño si obras ni reformas". Los cinco segundos que tarda en pronunciar esta frase una chica alta, rubia y de ojos claros son suficientes para caer en la cuenta del parecido razonabe de esta trabajadora de Leroy Merlin con la Princesa Leonor.

El influencer asturiano Alexinos –pregonero ayer de El Bollo en Avilés, por cierto– fue de los primeros en caer en la cuenta: "Pensé que era Leonor". Su comentario abrió la veda: "Me pasó igual", "tomo nota, Leonor"... Y es que mucha más gente vio el parecido; es más, en un primer momento muchos pensaron que la heredera de la Corona estaba de prácticas empresariales, que también puede ser... En Leroy Merlin es común ver a los empleados, con su uniforme verde característico, mostrando un artículo y cómo se puede utilizar para mejorar algún espacio del hogar. Y en este caso, la elegida guarda un gran parecido con la Princesa de Asturias. La promoción les ha salido redonda. n