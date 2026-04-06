Víes, idees y perres

Estos díes celebróse en Madrid, nel Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, un debate sobre sobre la, hasta ahora, "volátil o quimérica" estación intermodal de Xixón.

Vamos recordar que dende 2001la situación del tren en Xixón ye un auténticu disparate: tiróse l’antigua estación de Llangréu, nel centru Xixón, onde diba conectase’l Madrid-Xixón col "cordobeyu" del metrotrén, construyóse una estación "provisional" en Moreda, que, sobre ser una probetayería, queda fuera del centru y, polo tanto, dificulta l’usu; y munchos ciudadanos enfotárense en convertir l’espaciu vaciu ente L’Humedal y Moreda nun parque, principalmente pa perrinos, cola gabita últimamente de la parte pepera del Ayuntamientu, que se dedica a llantar arbolinos.

¿Cuálu va ser el coste de la nueva estación? ¿Cuántu va pagar caúna de les tres alministraciones implicaes? ¿Con qué recursos? ¡Bah!, ye un tema tan molestu, que val más facer como si eso de les perres nun esistiera.

Si miramos la cuestión dende’l conxuntu d’Asturies, apuntamos que tenemos una de les redes de ferrocarril más estenses d’España y Europa, casi’l doble que los demás, y el menor usu, con munchu.

Pues bien, tando asina les coses, el Gobiernu sopelexa que quier facese cola tresferencia de los trenes de cercaníes. Agora bien, esta ye la mio pregunta: ¿Hai un estudiu de costos: inversiones, mantenimientu, plantilles? Toi seguru que non, que tamos, cenciellamente, énte una bocayada política. Y estes coses hai que tarreceles, porque dempués too hai que pagalo, o quitando d’otru sitiu o subiendo impuestos. Y yá se ve qu’equí d’esa porconzonería que son les perres naide quier saber nada.

Per otru llau, como vien señalando reiteradamente Juan José Tielve, hai planteamientos mal fechos, por exemplu, el de la "futura" estación de Xixón: si nun s’acerca al centru la ciudá, va dificultar que la xente s’anime al tren.

Y una entruga: ¿y si la xente, a pesar de toles meyores, sigue prefiriendo’l coche o l’autobús? n