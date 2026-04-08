Opinión | En corto y por derecho
Un asturiano en La Maestranza
Todo el mundo estuvo pendiente el pasado domingo del rey Juan Carlos I en la plaza de la Real Maestranza de Sevilla, donde se dejó ver en su fugaz viaje a España desde Abu Dabi. Pocos fueron los que pudieron colarse en la corrida del Domingo de Resurrección del coso maestrante, cuyas entradas son muy codiciadas, más si encima el cartel cuenta con el ansiado retorno de Morante de la Puebla y su cacareado duelo con Roca Rey. En el palco estuvo el monarca junto con su hija Elena y sus nietos Froilán y Victoria Federica Marichalar. Y entre los afortunados que lograron un hueco se pudo ver al empresario asturmexicano Antonio Suárez, fundador del emporio conservero y pesquero Grupomar. Suárez (Oviedo, 1942) presenció la corrida sentado junto a Vicky Fede (nombre artístico de Victoria Federica). Es un no parar lo suyo: en unos días ofrecerá en su casa de México un cóctel para la delegación asturiana que viajará al país encabezada por Adrián Barbón.
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