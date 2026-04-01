La bajada del IVA de la gasolina es un error

El Gobierno de España bajó el IVA de la gasolina y del diésel del 21% al 10% desde el 21 de marzo hasta el 30 de junio de 2026, suponiendo para el consumidor una bajada de precios.

Esta rebaja final de precios es un error por tres razones distintas. En primer lugar, hay que considerar que la subida del petróleo, que es el origen de la subida de los carburantes, supone para un país como España, que importa todo el petróleo que consume, un empobrecimiento como país, lo pague quien lo pague. La bajada del precio de los carburantes implica una distorsión en el valor que tiene el precio como asignador de recursos. Si el precio hubiese subido sin subvención se enviaría un mensaje a los consumidores de forma que en parte estos pueden reducir el consumo en la medida de lo posible por dicha subida, lo cual sería bueno para el país en conjunto al tener que importar menos petróleo.

Por otro lado, la subvención indirecta que supone la reducción del IVA indicada supone que todos los Españoles perdemos algo de dinero y a cambio se benefician los consumidores de gasolina o diésel, es decir, se produce un cierto trasvase de rentas injustificado. Adicionalmente, la rebaja beneficia más a las rentas altas al ser mayores consumidores de carburantes, con lo que la medida se convierte en regresiva.

Finalmente, hay un efecto indirecto no deseado debido al hecho de que algunos extranjeros que viven cerca de frontera en Francia y Portugal aprovechan el menor precio del carburante español para surtirse en nuestro país, con lo que se produce un cierto beneficio no deseado a consumidores no españoles.

Algo distinto ocurre con la subvención aprobada por el Gobierno de 20 céntimos por litro de carburante a los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores durante el mismo periodo anterior. En este caso la medida es acertada pues beneficia a los sectores productivos más perjudicados por la subida sin tener los efectos negativos anteriores.