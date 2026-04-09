Una reconciliación política hecha por "güevos"

Dos meses han transcurrido desde que el locuaz alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", desatara una estruendosa crisis política en el PSOE asturiano cuando amenazó con constituir un partido propio para conseguir los grandes proyectos empresariales de su concejo, sobre todo el del hipermercado de la cadena estadounidense Costco. A los pocos días, el presidente asturiano, Adrián Barbón, dio un empujón a la tramitación de la iniciativa, mientras Cepi se retractó de sus volcánicas palabras y dio el episodio por cerrado. Pero en el mundo de la comunicación y la imagen (algo por lo que Barbón se preocupa bastante), las reconciliaciones no se oficializan hasta que se reflejan en una fotografía. Y esta tuvo lugar el pasado martes en la fiesta de los Güevos Pintos de Pola de Siero. Allí, el alcalde, el presidente y la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, exhibieron camaradería en un ambiente de folixa. Faltó que portaran unos "güevos" decorados con corazoncitos color rojo PSOE.