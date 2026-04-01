Opinión
"Siempre ha habido y siempre habrá guerras"
Difícil encontrar ventaja alguna a la guerra, pero, aun no teniendo ninguna, ayuda a conocer lo que hay detrás de la máscara de los individuos. Si llamamos piedra de toque a la que sirve para conocer la pureza de un material, la guerra lo sería para descubrir el fondo de ignominia en las personas. A veces no es posible evitarlas, es cierto, igual que lo es –para mí– el derecho y la necesidad de todo pueblo de defenderse, armándose, para mejor disuadirlas, de forma proporcional a la amenaza. Pero tratando de evitarlas por todos los medios y viendo en ellas el horror máximo que ha producido nuestra especie y la mayor fuente de inhumanidad. Cuando, ante una espantosa guerra fruto del fanatismo, la codicia o la voluntad de poder, alguien se encoge de hombros y se limita a pronunciar la frase que da título a este billete, sepamos ver en esa indiferencia un modo de conformidad.
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