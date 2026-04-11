Opinión
¡Caracoles!
Conforme nos vamos metiendo en una distopía que amenaza ser a la vez climática, autoritaria y tecnológica, vemos que no hay nada que no estuviera en las historias cinematográficas y literarias de pretensión profética más conocidas, de "Star Wars" a "Blade Runner" pasando por "Dune" o la saga de "El Señor de los Anillos", por citar las de mayor difusión y más poder, por tanto, para construir un imaginario sobre el futuro. Puesto que todo imaginario tiende a rebotarse sobre la mentalidad de la que nace, formateándola a su vez, da igual que sean profecías que se autocumplen, dos momentos del desenvolvimiento de la idea universal –la secuencia profética, a modo de tráiler, y su plasmación– o la rebaba propia sobre la que avanza el caracol como si desenrollara su espiral. Por mi parte, prefiero la imagen de este encantador molusco, con su ritmo sedante y, sobre todo, por su caparazón como refugio.
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