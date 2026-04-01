Llegamos tarde tantas veces...

Hay dolores que apenas alteran el mundo mientras suceden. Se instalan en una vida, la van desgastando por dentro, le roban fuerza, horizonte y deseo, y sin embargo apenas conmueven a nadie con la intensidad suficiente. Están ahí, pero no irrumpen. Duelen, pero no interrumpen la marcha de los demás. Se vuelven paisaje.

Hasta que un día algo ocurre. Entonces todo se enciende de golpe. Aparecen los posicionamientos, las convicciones, las advertencias, las condenas, las apropiaciones y las emociones tardías. Lo que durante mucho tiempo apenas encontró atención suficiente se convierte de pronto en centro del debate público.

Y esa desproporción debería hacernos pensar.

¿Por qué nos sobresalta tanto el desenlace y nos inquietó tan poco el trayecto? ¿Por qué reaccionamos con tanta intensidad ante una situación extrema y tan débilmente ante la erosión lenta que la precedió? ¿Por qué despertamos cuando el dolor ya está en el borde y no cuando todavía había tiempo, presencia o compañía posible?

Esta tribuna no pretende entrar en el debate jurídico, médico, ético o religioso sobre la eutanasia. No discute aquí esa cuestión. Se detiene en otra, anterior y más incómoda: el respeto debido a la persona concreta y la calidad humana de una sociedad que con demasiada frecuencia solo reacciona cuando el dolor ya ha llegado al límite.

Tampoco pretende afirmar que todo desenlace extremo pudiera haberse evitado si hubiéramos llegado antes. Hay sufrimientos irreversibles, heridas hondísimas y trayectorias tan devastadas que sería frívolo o ingenuo sugerirlo con ligereza. Pero precisamente por eso la pregunta sigue en pie, y quizá se vuelve más exigente: si no podíamos cambiar el final, ¿supimos al menos no llegar tarde al cuidado, al alivio posible, a la escucha, al respeto y a la compañía verdadera?

Tal vez esa sea la cuestión más seria de todas.

Porque no siempre fracasamos solo cuando hacemos daño. A veces fracasamos cuando no sabemos sostener. Cuando no llegamos con hondura. Cuando aparecemos tarde. Cuando descubrimos la dignidad de una vida justo en el instante en que esa vida siente que ya no puede más. También entonces hay una forma de fracaso colectivo.

Llegamos tarde al sufrimiento que no sabe hacerse oír. Llegamos tarde a la soledad que se enquista. Llegamos tarde al miedo que se vuelve costumbre. Llegamos tarde al cansancio de quienes llevan demasiado tiempo resistiendo. Llegamos tarde a las adolescencias que piden ayuda de forma desordenada. Llegamos tarde a las familias agotadas. Llegamos tarde a los dolores que no encuentran palabras precisas. Llegamos tarde a los deterioros interiores que no caben en un titular. Y luego, cuando la situación se vuelve extrema, reaccionamos con un estruendo que no siempre honra nuestra tardanza.

Eso no debería dejarnos tranquilos. Lo primero, siempre, es el respeto. Respeto a la persona. Respeto a su dolor. Respeto a la intimidad de una conciencia atravesada por un sufrimiento que casi nadie puede juzgar desde fuera sin una enorme prudencia. Hay experiencias humanas que no admiten ligereza. No pueden convertirse en espectáculo ni ser reducidas a una pieza útil para ganar una batalla cultural, moral o política. Ante ciertos dolores, la primera obligación es una delicadeza radical.

Y junto al respeto, el acompañamiento. Pero acompañar no es invadir. No es ocupar con nuestras certezas el lugar de quien sufre. No es decidir por él. No es colonizar su dolor con nuestros marcos previos. Acompañar es estar cerca sin someter. Es cuidar sin anular. Es ofrecer presencia, competencia, escucha, tratamiento, alivio, verdad y todas las posibilidades reales de una vida vivible.

Por eso empobrece tanto que, ante situaciones extremas, todo quede reducido al juicio final sobre el desenlace. Porque la pregunta moral no se agota ahí. La pregunta también nos alcanza a nosotros. ¿Qué faltó antes? ¿Dónde estuvimos poco, mal o demasiado tarde? ¿Qué parte de ese sufrimiento fue atravesada en soledad mientras la comunidad seguía funcionando con normalidad aparente? Y aun cuando ese final no hubiera podido evitarse, ¿estuvimos de verdad a la altura de la persona que lo padecía?

Existe también una responsabilidad por insuficiencia moral, por debilidad del cuidado, por falta de perseverancia, por incapacidad de acompañar con la profundidad necesaria. Hay comunidades que no hieren de frente, pero tampoco sostienen como deberían. Y ese déficit también importa.

Conviene además desconfiar de las simplificaciones, porque casi siempre degradan lo que tocan. Hay situaciones extremas que solo pueden tratarse con respeto y delicadeza. Esta tribuna no pretende juzgarlas desde fuera ni utilizarlas. Pretende, más bien, impedir que el dolor ajeno sea instrumentalizado y obligarnos a mirar qué revela de nosotros.

Una sociedad desorientada puede equivocarse aquí de dos formas igualmente deshumanizadoras. La primera, juzgar con dureza o superioridad moral un sufrimiento que apenas alcanza a comprender. La segunda, apropiarse de ese sufrimiento para convertirlo en consigna, relato o confirmación de las propias posiciones. Ambas cosas rebajan a la persona concreta. Ambas la usan. Ambas fallan.

Ni pedestal ni estigma. Ni glorificación ni apedreamiento. Ni explotación sentimental ni condena limpia desde la distancia. Lo que corresponde es algo más difícil y más serio: respeto, verdad, dolor y responsabilidad.

Quizá eso sea lo más incómodo del asunto: que estas situaciones no solo nos obligan a mirar a una persona, sino a mirarnos a nosotros mismos. A preguntarnos por la calidad de nuestras familias, de nuestras instituciones, de nuestros vínculos, de nuestra capacidad de sostener el sufrimiento ajeno sin usarlo. A preguntarnos por qué nos conmueve más el borde que el camino, más el instante final que la larga intemperie anterior.

Una comunidad digna no espera al precipicio para descubrir el valor de una vida. No aparece con estruendo cuando antes faltó constancia. No convierte una biografía herida en argumento. No entra en escena solo al final para tranquilizar su conciencia. Llega antes. Escucha antes. Cuida antes. Sostiene antes. Y precisamente por eso, cuando llega el momento más extremo, no necesita apropiárselo.

Hay desenlaces que deben ser tratados con respeto. Pero ese respeto no nos absuelve. Al contrario: nos compromete todavía más. Porque respetar no consiste solo en no invadir la conciencia ajena en el instante último. Consiste también en preguntarnos si construimos alrededor de esa persona una red suficientemente fuerte, suficientemente fiel y suficientemente humana. Si le ofrecimos de verdad presencia, alivio, cuidado y horizonte. Y si, cuando quizá ya no era posible cambiar lo esencial, supimos al menos permanecer sin utilizar su dolor y sin degradarlo con nuestras simplificaciones.

Ese es, para mí, el núcleo de todo. No usar el dolor. No convertirlo en arma. No reducirlo a consigna. No despertar únicamente cuando ya casi no queda tiempo. Y no olvidar nunca que una sociedad madura no se define solo por lo que opina ante los finales extremos, sino por cómo acompaña mucho antes de que esos finales lleguen. Y también por cómo permanece, con humildad y limpieza, cuando quizá ya no puede modificarlos.

Porque el problema no es solo que a veces lleguemos demasiado tarde. El problema es que llegamos tarde tantas veces, a tantas vidas y de tantas maneras, que corremos el riesgo de acostumbrarnos. Y una sociedad que se acostumbra a llegar tarde al dolor ajeno empieza, sin darse cuenta, a llegar tarde a sí misma.