Barbón y Canteli ya se dan la espalda

Cada año, Alfredo Canteli prepara su carpeta azul para visitar a Adrián Barbón. Una rutina que ya es casi liturgia institucional y que, sin embargo, empieza a mostrar síntomas de desgaste.

El alcalde no afloja. Mantiene la presión sobre los asuntos que lleva tiempo defendiendo para Oviedo y que repite como un mantra: la Ronda Norte, la aspiración de acoger la Agencia Española de Salud Pública o la reactivación de viejos espacios enquistados en el urbanismo local, como el solar del antiguo HUCA, convertido desde hace años en un agujero negro en pleno corazón de la ciudad.

La escena se resume casi mejor en una imagen que en una hora y media de reunión: hablar largo y salir prácticamente igual que se entró. Y hacerlo, además, bajo esa cordialidad que Canteli y Barbón siempre reivindica. Aunque algo ha cambiado.

No hace tanto, el alcalde se refería a "mi amigo Adrián". Esa expresión ha desaparecido. Sigue apelando a la lealtad institucional, pero el tono se ha enfriado. Esta vez, a la salida del encuentro del viernes, solo Canteli puso palabras. Barbón optó por el silencio y dejó que fuese su portavoz, Guillermo Peláez, quien trasladase una batería de cifras sobre inversiones del Principado en Oviedo.

Detrás de esa escenografía, hay malestar. En el entorno del alcalde perciben un cierto doble lenguaje: compromiso en privado, pero pocos avances reales. Canteli cree que el Principado no está trabajando como debería por la ciudad.

Uno de los focos del Alcalde está en el edificio de Calatrava, en Buenavista. Criticado por la inversión en la recompra del antiguo centro comercial, defiende ahora que el proyecto empieza a tomar forma: la Universidad Alfonso X, una clínica veterinaria de gran tamaño, un gimnasio y varias empresas tecnológicas ultima su instalación. A todo ello, el alcalde quiere añadir la Agencia de Salud Pública como pieza final.

La decisión depende del Gobierno central y podría conocerse este verano. Por eso, Canteli pidió a Barbón un compromiso claro. El alcalde asegura que el presidente le trasladó en su día el respaldo del ministro Ángel Víctor Torres. Pero la desconfianza ha crecido: Barbón dice sí, pero no termina de implicarse. En este asunto ha delegado el protagonismo en su consejera de Salud, Concepción Saavedra, sin asumir el liderazgo político del proyecto.

Otro clásico que volvió a la mesa fue la Ronda Norte. Canteli insiste en su propuesta de un túnel bajo el Naranco, convencido de que es la única solución para aliviar el tráfico entre barrios como Ciudad Naranco, La Florida, Vallobín o incluso La Argañosa, donde los atascos son diarios e intensos. El PSOE local la rechaza de plano, pese a que en etapas anteriores, como durante los cuatro años en que gobernaron en tripartito con Wenceslao López al frente sí hubo respaldo, aunque con matices en cuanto al trazado. Esa contradicción es, precisamente, lo que el alcalde no entiende.

Mientras, otras alternativas que rechazan la Ronda plantean llevar el tráfico hacia el oeste y acercarlo hasta Piedramuelle evitando el entorno del monte.

Así, reunión tras reunión, las conversaciones entre Canteli y Barbón se quedan en suspenso. El alcalde insiste en que trabaja sin pensar en elecciones, que él es un gestor. Pero el calendario avanza y, a medida que se acerquen las urnas, cada movimiento se leerá en clave política.

Y en ese escenario, nadie quiere hacer concesiones que puedan interpretarse como una victoria del rival.