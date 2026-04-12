Opinión
La ciencia en un tuit: Nanotecnología cardiovascular
La acumulación de colesterol y placas de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos es causa de enfermedades cardiovasculares, ya que pueden dificultar o bloquear el flujo normal de la sangre. En respuesta a este problema, varios equipos científicos continúan optimizando unas nanopartículas —estructuras diminutas de menos de 100 nanómetros de diámetro— capaces de circular por el torrente sanguíneo y actuar directamente sobre las placas obstructivas.
Cuando estas nanopartículas localizan una obstrucción, son capaces de disolverla y eliminarla, restableciendo así el flujo sanguíneo y reduciendo el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Aunque todavía se encuentran en fase experimental, se espera que esta tecnología pueda aplicarse en la práctica clínica en los próximos años.
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