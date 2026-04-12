¿Dónde diablos está la foto de Toyos con Dave Mustaine ("Megadeth")?

Lunes 17 de abril de 1995, sala Universal Sur, Leganés. Concierto de "Megadeth" en su gira Youth in Europe’95. ¿Qué hacíamos Alberto y yo allí? Los martes eran las reuniones de los delegados de Los 40 Principales en la Gran Vía de Madrid. Había un sanedrín que eran fijos: Jaume Baró, de Barcelona; Carlos Arco, de Bilbao; Luis Merino, de Valencia: Toño Martín, de Sevilla; Sandro D’Angelli, de Zaragoza, y Alberto Toyos, de Asturias, a los que se sumaban cada semana varios directores de provincias que se iban alternando, bajo la férrea disciplina del comandante director Rafael Revert.

Empezaban fuerte la semana esta gente con los homenajes de los lunes de las discográficas que necesitaban sus votos del día siguiente. Eran desfasantes , pantagruélicos, puro tópico rocanrolero . Desde 1989 que entré por primera y única vez en la reunión suprema de Los 40 a presentar "Lección de baile" de "Los Locos" –"Cohete, eggg que algún día me tienes que contagggg onde compraiggs el Julian Ruiz y tú los zapatos en Londres", coña con la que me recibió el castizo Revert– conocía a la mayoría de directores.

Lunes de bacanal colectiva en Leganés. ¿Los 40 patrocinando un concierto de "Megadeth"? Vale, restregaros los ojos todo lo que queráis pero ese año fueron nº 1 de Los 40 Bon Jovi, Lenny Kravitz y "Black Crowes". Los vientos que provenían de USA en los 90´s eran de un eléctrico abrasante y hasta una banda de metal extremo como "Megadeth" se preguntaban por qué no iban a poder sonar ellos en una emisora de pop comercial. Y eso pretendieron con su nuevo álbum "Youthanasia". Después del exitazo de "Countdown To Extinction" podían permitirse esas apuestas ante la incrédula discográfica y los alucinados fans.

Y allí estábamos en la zona VIP los creadores de éxitos, la gente de la promotora Doctor Music y algunos gorrones que se colaron, con su acreditación chula y vacilona "Megadeath, Youthanasia European Tour, VIP". Universal Sur era una sala de mediana capacidad (2K) como Aqualung o La Riviera, muy bien equipada en medio de un parque comercial en casadios de Madrid.

"¿Qué presentas tú?", me decían mis amigos de provincias. Un single del recopilatorio de "Los Locos", "Detrás de la verdad", un temazo. ¿Cuento con tu voto aunque sea para disco azul decolorao? Alberto, ¡me voy a ver un poco a los telopeludos, nos vemos en la barra cuando terminen!

Delante de la mesa de sonido me hice un hueco al lado de dos chicas guapas. El ambiente era muy de entendidos, las camisetas que mandaban eran de "Metallica", "Anthrax", "Slayer", muchas de "Megadeth" y alguna de "Judas Priest" o "Iron Maiden". Todos de negro y melenas recién lavadas, bastantes chicas y looks jevis, no del tipo hippy "Easy Rider". Muy fashion me pareció a mí, algunas y algunos encajarían como modelos de Gaultier o Prada.

Los telopeludos "Corrosion of Conformity" eran endiabladamente rápidos y con marcadas influencias del rock sureño USA de los 70s, como si fueran "Grank Funk Railrock" o "Lynyrd Skynyrd" atiborrabos de speed con un punto funk. Reconozco que mi discografía de trash metal se concreta en el álbum negro de "Metallica y ya".

Me centré en el dúo femenino. ¡Joer, son como Thelma y Louise! "Me gusta tu camiseta", me dice Thelma mirando fijamente a la acreditación.... "De L7, un grupo de riot girls como vosotras". ¿Para qué vale esa tarjeta? "Para entrar en cualquier lado", me puse interesante. "Creo que después del concierto el grupo reciben personalmente a los directores de Los 40 de toda España, yo vengo enchufao con el de Asturias, igual os puede pasar, ¿os apetece?, si andáis por aquí voy a buscar a Alberto y lo comento".

Fui a por Alberto y le digo que conocí a un par de moteras despampanantes, las bauticé Thema y Louise. "Me parece que son lesbianas". "¿Cómo lo sabes?". Si camina como un pato, mueve las alas como un pato y dice cuack, cuack, lo más probable es que sea un pato. "Voy a buscarlas donde la mesa, vete encontrando un buen sitio en la barra".

Allí estaban y me acompañaron hasta lo que los ovetenses llaman "el rincón del buitre de las barras", donde estaba acomodado Alberto. Aquí Thelma y Louise, aquí Alberto Toyos, el Puma de Oviedo. "¡Ni caso a este calvorota, además está casado!". "¡Mejor!" dice Louise (cuack, cuack).

En un pispás, la zalamería irresistible de Alberto se hizo por completo de la situación. Dios es Jimi Hendrix y "The Rolling Stones" sus apóstoles, el rey Pelayo fue el primer rocker. Y por ahí, imparable. "Tengo entendido que los carbayones están muy buenos", comenta la cachonda Thelma. "Y las carbayonas mucho mejor", remata Alberto. "¿Nos podrás pasar al privado?". "Si sois buenas y os portáis bien, babes, todo se andará". "Nos vemos luego por aquí, ahora vamos delante que empiezan".

Las seguí y las perdí. El escenario lo ocupaba en mucha medida un set de batería exuberante, doble bombo y doble de todo, innumerables platos aéreos y doble muralla de amplis Marshall. El comienzo fue catárquico, con un sonido brutalmente cristalino, hicieron del tirón "Skin o’ My Teeth" (la intro del batería Nick Menza es demoledora) y "Hangar 18" enloqueciendo a un respetable electrocutado. Siguieron generando más energía que la central nuclear de Lemoniz con "Wake Up Dead" y "Reckoning Day". Solo con ver al bajo Dave Ellefson poseído por todo el escenario siguiendo los estremecedores riffs de Marty Friedman y Dave Mustaine te producía agujetas.

Para nuestra fortuna llegó el –nunca puede faltar- momento de las baladas, medios tiempos y mecheros encendidos al aire, que aprovechamos, Alberto para reponer Ballantines en la copa y yo para fumarme un canuto. Luego volvió la catarsis metálica con "Peace Sells" y "Victory" y hubo considerables bajas entre la peña de las primeras filas terminando el desmadre con "Holy Wars". Lo que no me esperaba ni en sueños es que el bis fueran "Paranoid"y "Anarchy In The UK". Guardé las gafas en lugar seguro, tiré adelante hasta donde pude y a bailar pogo asalvajao.

"Parece que sales de una trinchera de la primera guerra mundial", me dice Alberto . "¡Tú sí que estás atrincherao en el rincón del buitre!" Hablamos del único pero del conciertazo, la voz de Dave Mustaine que a ninguno nos enamora.

¿Y Thelma y Louise? Llegaron y se pudieron colar al meet & greet. Mucha gente me ha hablado del buen rollo y de la bondad de trabajar con las bandas de metal. Esa noche me dejaron boquiabierto por la disposición y la amabilidad de toda la banda, ya con la sala vacía, saludando uno por uno a todos los directores de Los 40. Cuando le llegó el turno a Aberto, dijo: "Sácame una foto con Dave Mustaine". La hice, no sé si la cámara era de alguien de EMI o de Doctor Music o de quién. Nunca lo supimos.

¿Thelma y Louise? Nos llevaron en moto hasta el Eurobuilding. Nos vacilaron todo lo que quisieron y acabamos vivos. "Megadeth" se despide del planeta musical con una gira que pasa por España y tocará en La Coruña el 27 de mayo (2026). Unos estaremos en cuerpo y otros en alma. Nos vemos, Alberto. (Llegaré tarde).